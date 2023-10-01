السيسي: "موانئ مصر وسككها الحديدية وطرقها لازم تكون جاهزة فى 2025 مش 2030"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ليس أمامها سوى الأفكار"، متابعًا: "لما الفريق كامل الوزير بيتكلم عن ميناء الإسكندرية، هل تتصوروا إن درجة الإهمال في الميناء وصلت أن الناس تبني داخله مدرسة وعمارة، والإسكان والعشوائيات تصل إلى الظهير الخلفي للميناء".

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر حكاية وطن: "لما نيجي نخلي الناس من الميناء، دفعنا ثمن 2000 شقة، عشان يكون عندنا ظهير خلفي للميناء".

ووجه السيسي، رسالة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال: "أنا معرفش حاجة اسمها 2030 إحنا بنتكلم 2025 تكون كل الموانئ جاهزة والسكك الحديدية والطرق".