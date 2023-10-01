الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غازتك": فحص سيارات العملاء بـ مركز التحويل المتنقل في شبين القناطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت شركة غازتك برئاسة عبد الفتاح فرحات، اليوم الأحد، فحص سيارات العملاء من خلال مركز التحويل المتنقل بمنطقة شبين القناطر لـ تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

فحص سيارات العملاء بـ مركز التحويل المتنقل

وأوضح بيان للشركة عبر صفحتها الرسمية، مكان تواجد مركز التحويل المتنقل بـ"شبين القناطر بجوار المحكمة، وبجوار التأمينات، وأمام سور السكة الحديد".

كما أجرت الشركة حملة للتنويه عن تواجد مركز التحويل المتنقل، لفحص سيارات المواطنين، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وتشهد خدمات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى تطورات كبيرة على مدار العامين ونصف الأخيرين من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز، ونجحت في مضاعفة أعداد المحطات بأكثر من 4 أضعاف عددها في السابق قبل تلك الخطة، وجار الاستمرار في إضافة محطات جديدة للوصول الي نحو الف محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية .

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كما يقدم أكثر من ١٣٠ مركز تحويل خدماته على مستوى الجمهورية لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، حيث يمكن تحويل السيارة في فترة زمنية من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوعها، ويمكن الاستفادة من التسهيلات في سداد تكلفة التحويل بالتقسيط، بخلاف أن الوفر النقدي الذي يتحقق لحائزي السيارات من الفرق بين سعر الغاز وسعر البنزين والسولار عند التموين يعوض التكلفة التي تم سدادها تدريجيا وفي فترة قصيرة حسب معدل استخدام السيارة.

غازتك عبد الفتاح فرحات مركز التحويل المتنقل شبين القناطر مركز التحويل المتنقل بـ شبين القناطر

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