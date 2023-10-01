في يوم.. رصد 69 ألف مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 69468 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19121 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



ونجحت الجهود في ضبط 692 مخالفة السير بدون تراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائى، 1156 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة شروط التراخيص، 3 دراجات نارية مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.