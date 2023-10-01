الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات حجز شاب والاعتداء عليه حتى الموت بالإسكندرية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين باحتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب حتى الموت بالإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة داخل جوال، بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة.. فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى.

فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإسكندرية الضرب حتى الموت وزارة الداخلية احتجاز

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