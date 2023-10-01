الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايق: السياحة شهدت نموًا كبيرًا على مدار 9 سنوات منذ تولى السيسى

محمد فايق
محمد فايق

قال محمد فايق، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن قطاع السياحة في مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، مضيفًا أن الدولة عملت على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرًا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

 

إنشاء الغرف السياحية خطوة مهمة

وأشار محمد فايق، إلى أن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة مهمة في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالًا في الصناعة.

كما لفت محمد فايق، عضو تجارية الإسماعيلية، إلى أهمية  القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، مؤكدًا أنه واحد من القرارات المهمة لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة "شنجن" أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء.

 

الرئيس السيسي يعمل على تنشيط قطاع السياحة 

واختتم محمد فايق، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.

السياحة تطوير السياحة الإسماعيلية السيسي إدارة هيئة تنشيط السياحة

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