الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خسائر بـ2 مليون جنيه".. معاينة حريق محل في حدائق القبة

حريق محل
حريق محل

كشفت معاينة نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الأحد، لحادث حريق محل تجارى أن الحريق التهم محتويات المحل من بضائع وأجهزة كهربائية وأوراق ومبالغ مالية كانت بالمحل.

كما قدرت لجنة المعاينة مبلغ 2 مليون جنيه خسائر للمحل وتلفيات في البضائع الموجودة بداخله.

كانت نيابة حدائق القبة الجزئية، طالبت بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض واقعة نشوب حريق داخل محل تجارى.


البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بأحد العقارات في المنطقة، وامتداد ألسنة اللهب إلى الأدوار الأولى للعقار، ما عرض حياة المواطنين للخطر

 جرى الدفع بـ3 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، بالإضافة إلى عملية التبريد حتى لا تشتغل النيران مرة أخرى.

وتبين أن النيران التهمت كل محتويات المحل التجاري، إضافة إلى امتدادها إلى الدور الاول وأثرت على السقف، الأمر الذى أدى إلى إصدار النيابة قرار باخلاء الدور بأكمله.

حادث حريق محل محل تجارى مبالغ مالية محتويات المحل نيابة حدائق القبة

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