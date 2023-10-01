انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد قوات الأمن تلاحق مراسل "القاهرة الإخبارية" على الهواء عقب انفجار بالعاصمة التركية أنقرة قرب مقر الوزارة والبرلمان.

لا يوجد أي إنسان في منطقة الانفجار سوى قوات الأمن

وقال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الانفجار حدث بالقرب من وزارة الداخلية، وقريب من البرلمان التركي في قلب العاصمة أنقرة، وحتى الآن لا يعرف سبب هذا الانفجار، ولكن من خلال مجيئنا إلى موقع الانفجار شاهدنا سيارات الإسعاف، وتواجد كبير لقوات الأمن التركية.

وأضاف أحمد، أن هذه الانفجارات في أنقرة ليست بالأمر الطبيعي، متابعًا: "قوات الأمن طلبت مني على وجه السرعة ترك المكان والذهاب إلى منطقة أبعد".

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن إجراء البث المباشر من منطقة الانفجار في أنقرة هو معجزة حقيقية، وبعد الانفجار الثاني تم إخلاء المنطقة بالكامل، ولا يوجد أي إنسان في منطقة الانفجار سوى قوات الأمن وسيارات الإسعاف والشرطة التركية.