الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

الأمن التركي
الأمن التركي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد قوات الأمن تلاحق مراسل "القاهرة الإخبارية" على الهواء عقب انفجار بالعاصمة التركية أنقرة قرب مقر الوزارة والبرلمان.

لا يوجد أي إنسان في منطقة الانفجار سوى قوات الأمن

وقال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الانفجار حدث بالقرب من وزارة الداخلية، وقريب من البرلمان التركي في قلب العاصمة أنقرة، وحتى الآن لا يعرف سبب هذا الانفجار، ولكن من خلال مجيئنا إلى موقع الانفجار شاهدنا سيارات الإسعاف، وتواجد كبير لقوات الأمن التركية.

وأضاف أحمد، أن هذه الانفجارات في أنقرة ليست بالأمر الطبيعي، متابعًا: "قوات الأمن طلبت مني على وجه السرعة ترك المكان والذهاب إلى منطقة أبعد".

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن إجراء البث المباشر من منطقة الانفجار في أنقرة هو معجزة حقيقية، وبعد الانفجار الثاني تم إخلاء المنطقة بالكامل، ولا يوجد أي إنسان في منطقة الانفجار سوى قوات الأمن وسيارات الإسعاف والشرطة التركية.

مراسل القاهرة الاخبارية الامن التركي انفجار أنقرة إجراء البث المباشر معجزة القاهرة الإخبارية يلاحق الأمن التركي يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

غادة عبدالرازق وابنتها وحفيدتاها ضيوف "معكم منى الشاذلى".. الخميس

وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمى يواجه أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة

الرئيس السيسى: الحوار الوطنى ضرورة للاستماع.. وليس رفاهية

التخطيط: تطوير 350 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الرئيس السيسى: لو كان ثمن بناء الدولة موتى هعملها

الرئيس السيسى: لا ندافع عن أنفسنا.. ولكننا نحاول أن نُقرر الواقع

الأكثر قراءة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

شباب القليوبية يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية