بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن ميجان ماركل زوجة الأمير هاري اقتربت من البيت الأبيض بشدة بعد وفاة نائبة ولاية كاليفورنيا السيناتور ديان فاينشتاين، ما يمهد الطريق لدوقة ساسكس لتحقيق أحلامها السياسية والوصول إلى البيت الأبيض، بعدما بدأ يتردد اسمها داخل أروقة الكونجرس لتكون بديلة النائبة الراحلة.

طموحات ميجان السياسية وحلم الوصول إلى البيت الأبيض

وأفادت الصحيفة أنه في غضون دقائق من الإعلان عن وفاة فينشتاين البالغة من العمر 90 عامًا يوم الجمعة، كشفت بعض المصادر المقربة من ميجان عن أنها تستعد لمعركة الكونجرس وأن تحل محل فينشتاين خلال الأشهر الـ13 المتبقية قبل الانتخابات.

وقال أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين المقرب من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم - الذي سيختار بديل فينشتاين: "من المؤكد أن ميجان بعيدة، ولكن في ظل جنون السياسة الأمريكية هذه الأيام، فإن الأمر ليس مستحيلًا، لقد حدثت أشياء أكثر جنونًا".

وأوضحت الصحيفة أن وفاة فينشتاين خلقت وضعًا فريدًا حيث يتمتع نيوسوم، 55 عامًا، حاكم ولاية كاليفورنيا ذو الشخصية الكاريزمية والذي يعتبر المرشح الرئاسي الأوفر حظًا في حالة حدوث أي شيء للرئيس جو بايدن البالغ من العمر 80 عامًا، بحرية اختيار شخص ليحل محل فينشتاين حتى إجراء الانتخابات التالية في نوفمبر 2024.

وتابعت أنه تم وضعه في منصب مماثل في أكتوبر 2020 عندما اختار المرشح آنذاك بايدن سيناتورًا آخر عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، لتكون نائبته في الانتخابات ضد دونالد ترامب.

وفي ذلك الوقت، ذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن مصدرًا كبيرًا في حزب العمال البريطاني المعارض، أكد أن ميجان كانت "تتواصل بين كبار الديمقراطيين" بهدف بناء حملة شعبية لتغذية طموحاتها السياسية، حيث كان هدفها النهائي هو رئاسة الولايات المتحدة، وبحسب ما ورد عقدت هي والأمير هاري اجتماعًا افتراضيًا لمدة ساعة مع الحاكم نيوسوم لكنه اختار مرشحًا آخر.

وقال مصدر إن الحاكم نيوسوم تعهد باستبدال فينشتاين بامرأة سوداء، مضيفًا: "المشكلة التي يواجهها الآن هي أن أفضل المرشحين قد أعلنوا بالفعل عن أنهم سيترشحون لمقعد فينشتاين في نوفمبر 2024، وهى الانتخابات المقبلة".

وتابع: "لا يمكن للحاكم نيوسوم اختيار أي من هؤلاء المرشحين للمنصب الآن حيث سيُنظر إلى ذلك على أنه ميزة ضخمة وغير عادلة للغاية، فإذا اختار أيًا من المرشحات السود الجيدات جدًا في الوظيفة الآن فسوف يتم اتهامه بالمحسوبية".

وأضاف: "لذلك فهو بحاجة إلى العثور على امرأة ملونة يمكنها القيام بهذه المهمة لمدة 13 شهرًا وتوافق على عدم الوقوف ضد أي من السياسيين المتمرسين الذين ألقوا قبعاتهم بالفعل في الحلبة، ليس هناك الكثير من النساء اللائي يناسبن الفاتورة، ولهذا السبب يتم الحديث عن اسم ميجان".

وأضافت الصحيفة أنه منذ وصولها إلى كاليفورنيا مع زوجها الأمير هاري في عام 2020، قامت ميجان بإقامة اتصالات سياسية على المستوى اليساري، وهي صديقة مقربة للناشطة النسوية جلوريا ستاينم، وهي قوة كبرى في الحزب الديمقراطي.

وقال أحد أصدقاء ستاينم: "لقد قامت جلوريا بتقديم ميجان إلى أشخاص محوريين داخل الحزب".