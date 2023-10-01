الصدفة سبب شهرته.. أبرز معلومات عن رائد الأغانى البدوية محمد الكحلاوى

تُصادف اليوم ذكرى ميلاد رائد الأغاني البدوية الفنان الراحل محمد الكحلاوي، الذي وِلَد عام 1912، ورحل عن عالمنا في 5 أكتوبر عام 1982 عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

ولد الفنان الراحل محمد الكحلاوي، بمحافظة الشرقية، وكان عاشقًا للفن والغناء منذ الصغر حيث نشأ وسط أسرة فنية محبة للفن والشعر والغناء، واستطاع "الكحلاوي" أن يرث موهبة الغناء من خاله الفنان محمد مجاهد الكحلاوي، ليستكمل مسيرته الغنائية، وفي السطور التالية أبرز معلومات عن رائد الأغاني البدوية محمد الكحلاوي.

الصدفة سبب شهرته

كان الفنان محمد الكحلاوي، يعيش حياته ما بين الغناء وممارسة رياضة كرة القدم، ولكن لم يكن يعلم أن صدفة ستغير حياته، حيث كان يعمل كومبارس في فرقة عكاشة، وتأخر مطرب الفرقة زكي عكاشة في ذلك الوقت، فطلب منظم الحفلة من الكحلاوي الغناء لتسلية الجمهور ولكن فوجئ الجماهير بصوته العذب وجمال إلقائه في الغناء.

الكحلاوي

أبرز أعماله

قدَّم الكحلاوي، مسيرة هائلة من الأغاني الدينية أو التواشيح التي استطاع من خلالها خطف قلوب مستمعيه، ومن أبرز أعماله الغنائية التي أبدع من خلالها: "سيرة محمد - سيرة السيد المسيح - قصة حياة إبراهيم الخليل - ومن أشهر أغانيه «لأجل النبي» - يا أمة الإسلام - كريم جواد"، وفي مسيرته الأخيرة سجل أكثر من 600 لحن ديني من مجمل إنتاجه الذي قارب 1200 لحن.

ولم يتوقف الفنان الراحل محمد الكحلاوي، عند الغناء فقط بل قدَّم مسيرة كبيرة في عالم السينما المصرية ليتعرف عليه جماهيره وينال الشهرة التي يستحقها ومن أبرز أفلامه المميزة: "بنت البادية عام 1958 - كابتن مصر عام 1955 - خليك مع الله عام 1954 - فيلم الصبر جميل عام 1951 - فيلم أنا وأنت عام 1950 - فيلم تيتاوونج عام 1937

- فيلم عنتر أفندي عام 1935"، وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تنسى.