الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد: 486 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب وطالبة بأول أيام العام الدراسى

جانب من إحدي مدارس
جانب من إحدي مدارس الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث استقبلت ٤٨٦ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس نحو 70 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفنى.

 

من جانبه، قال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز كافة المدارس لاستقبال الطلاب فضلا عن توفير عدد من الأجنحة الملحقة ببعض المدارس لاستيعاب الكثافات، مشيرا إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة.

إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير العمل

وأكد وكيل التعليم، أنه جرى إنشاء غرفة عمليات بجميع إدارات المحافظة التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، والتأكد من سير المنظومة بصورة طبيعية وتلقي الشكاوى الخاصة بالتعليم وإزالة كافة المعوقات فى حينه.

وقام عبد العزيز، بجولة ميدانية لبعض مدارس الخارجة  للتأكد من انتظام أول أيام الدراسة، لافتا إلى أنه يتم تسليم الكتب والمناهج المقررة للطلاب بكافة إدارات المحافظة التعليمية فور دخولهم الفصول المدرسية

إطلاق لجان متابعة تجوب المدارس

وأكد وكيل التعليم، أنه أطلق لجانا متابعة مستمرة تجوب مدارس المحافظة بإداراتها المختلفة تضم كافة جهات المتابعة والرقابة بالمديرية وتوجيه المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية للوقوف على مدى سير العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات التي تواجة الطلاب والاستماع إلى أولياء الأمور وحل المشكلات على وجة السرعة. 
 

ووجه وكيل وزارة التعليم خلال بيانه اليوم الأحد، بضرورة  تضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بمنظومة العمل من أجل عام دراسى سعيد ومنضبط، كما وجه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات.


كما وجه وكيل التعليم بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى.

كما وجه الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد (المدارس الخضراء).

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