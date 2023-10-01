الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بشقة سكنية برأس التين

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق بشقة سكنية بمنطقة رأس التين دون حدوث إصابات أو خسائر بين المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة رأس التين متفرع من شارع صفر بنطاق قسم شرطة الجمرك.

انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة الجمرك، ورجال الحماية المدنية، وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ فى العقار الكائن، وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل في عقار قديم بمنطقة كوم الشقافة، مما تسبب فى تصدع 3 طوابق وإخلاء العقار من السكان بشكل عاجل، لما يمثله من خطورة داهمة على حياة السكان، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير عن حالته، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار رقم 4 شارع السباعي بكوم الشقافة بمنطقة كرموز، وعلى الفور انتقل مسئولو الحي وضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع العقار.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل امتد لـ3 طوابق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن تصدع العقار، وتضرر 4 أسر، وتم إخلاؤه من السكان، لخطورته الداهمة.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.