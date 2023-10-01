غادة عبدالرازق وابنتها وحفيدتاها ضيوف "معكم منى الشاذلى".. الخميس

تحل الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس القادم على قناة "ON".



تتحدث غادة عبدالرازق عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المُركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.



تكشف غادة عبدالرازق عن معاناتها مع المرض النفسي وقالت: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي.. وده مش عيب.. المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".



تروي غادة عبدالرازق - خلال حلقة معكم منى الشاذلي- تجربتها مع الأطباء النفسيين، وتقول: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة.. أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لى روشتة أدوية كتير، وقالى خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالى.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عصبني جدًا.. طلعت قلت للممرضة (نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور)".



كما تتحدث غادة عبدالرازق عن بداياتها من على خشبة مسرح البالون، مرورًا بالإعلانات، ثم الفوازير وتقول: "تجربة الفوازير اللى أنا عملتها ندمانة عليها جدًا.. حسيت إنها مش بتاعتي.. مش أنا اللى أقدمها".



وفي فقرة لاحقة، تنضم"روتانا" ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، وحفيدتاها خديجة وجويرية، وقالت روتانا: "والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس اللى ممكن الواحد يقابلهم في حياته".



تضم الحلقة ألعابًا وتحديات بين الجدة غادة عبدالرازق والابنة روتانا والحفيدتين "خديجة وجويرية".



برنامج معكم منى الشاذلي، يُذاع الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في العاشرة مساءً، على قناة "ON".