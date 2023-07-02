التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

تصدرت النجمة غادة عبدالرازق، خلال الساعات القليلة الماضية تريند جوجل، بعد تداول خبر طلاق غادة وانفصالها بشكل رسمي عن زوجها، مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد ثلاث سنوات من الزواج.

لم تكن هذه المرة الأولى لغادة التى تتصدر فيها الترند، بسبب الزواج والانفصال والطلاق، فقد اعتاد الجمهور كل فترة على خروج غادة بإعلانها خبر زواجها وبعدها بفترة تبدأ الخلافات، خاصة وأن هيثم ونيته كان الزوج الـ 12 فى حياة غادة عبدالرازق.

التفاصيل الكاملة لقصة زواج وانفصال غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

وكانت غادة تزوجت من مدير التصوير هيثم زنيتا، منذ ثلاث سنوات وتحديدا عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط رسميا أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز"، وبعدها بحوالى عام أعلن الثنائي الانفصال للمرة الأولى، ثم عادت المياه لمجاريها، وفى ديسمبر عام 2022، انفصلا الثنائي للمرة الثانية وأكدت حينها غادة عبدالرازق أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت خبر الطلاق خلال استضافتها فى أحد البرامج الفضائية، في نفس الوقت رفضت الإعلان أو الإفصاح عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا، دون توضيح أسباب الأنفصال، وذلك بعد زواج استمر نحو عامين ونصف تقريباً.

ولم يمر سوى شهر واحد فقط، وخرجت غادة معلنة عودتها لهيثم زنيتا، حتى جاء الانفصال رسميا للمرة الثالثة والأخيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد 3 سنوات من الزواج ولجأ الثنائي إلى حذف صور بعضهما البعض من مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء المتابعة على تطبيق إنستجرام.

وأكدت مصادر مقربة من الطرفين، لـ"الدستور" أن الانفصال جاء بين كل من غادة وهيثم في هدوء، على أن تبقى علاقة الصداقة بينهما مستمرة وستظل خصوصا أن كل منهما يكن للآخر احتراما كبيرا، حيث تكون هذه هي المرة الثالثة في الانفصال رسميا وكل منهما يتمنى للآخر كل الخير وحياة سعيدة وطيبة، وحذفت غادة عبد الرازق جميع الصور التي جمعتها بـ هيثم زنيتا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كما تبين أن كلا منهما ألغى متابعة الآخر.

"حكاية حياة" بداية تعارف غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

وكانت قد بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول، وشاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان عام 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، كان مسلسل تلت التلاتة، الذى عرض خلال السباق الدرامي الرمضانى المنقضي وتكون من 15 حلقة فقط.

وضم مسلسل تلت التلاتة مجموعة من الفنانين، إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، منهم الفنان محمد القس، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، مي سليم، نجوى فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.