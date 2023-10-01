نائب بالإسماعيلية يشارك بعض المواطنين لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى (صور)

شارك النائب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بالإسماعيلية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عدد كبير من المواطنين لعمل توكيلات رئاسية في الشهر العقاري بحي ثالث بالإسماعيلية، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وعبر المهندس "أحمد عثمان" عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، عن سعادته بتوافد جميع فئات المواطنين على مكاتب الشهر العقاري في جميع مراكز ومدن وقرى الإسماعيلية، لعمل توكيلات تأييد للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وذلك لما حققه من إنجازات في كافة المجالات خلال الفترة الماضية، سواء البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وبناء العاصمة الإدارية، والمبادرات الصحية، والقضاء على "فيروس سي".

وأكد النائب "أحمد عثمان" ضرورة نزول المواطنين والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، لاستكمال مسيرة التنمية، التي أطلقت في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح النائب أحمد عثمان، أن مصر تتصدى لكل الأزمات والمشاكل التي تواجه الدولة، لذلك لا بد من تكاتف جميع المواطنين والنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال "قطار التنمية".