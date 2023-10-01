الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود فى افتتاح الأسبوع الثانى لدورى المحترفين

غزل المحلة فاز في
غزل المحلة فاز في الجولة الأولى على الجمهورية شبين

يستضيف غزل المحلة بقيادة خالد عيد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة  في افتتاح مواجهات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري المحترفين .

الفريقان الهابطان من الدوري الممتاز نجحا في تحقيق الفوز بالجولة الأولى، حيث فاز غزل المحلة خارج أرضه على الجمهورية شبين بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز حرس الحدود بملعبه على أبوقير للأسمدة.

غزل المحلة الذي قام جهازه الفني بقيادة خالد عيد بعملية احلال وتجديد في صفوفه بدأ مشوار الدوري بفوز مهم ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على منافس قوي يعتبر أحمد المنافسين على الصعود للدوري الممتاز، لذاك حرص خالد عيد سحن لاعبيه وتحفيزهم لتحقيق الفوز الثاني.

خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 24 لاعبًا في قائمة المباراة وهم :عمرو شعبان، ومحمود الحضري، وعلى عباس، وعمرو الجزار، ومحمد حجازي، ومحمد جابر، وأوشا، و مجدي صبري، وعبد الله بيكا، ومحمد أبو الحمد، وخالد الأخميمي، ومحمود غالي، ومحمود علاء، وأسامة خليل، ويوسف بيبو، وعبدالرحمن بودي، وعبد الرحيم عموري، وأحمد طارق، وشيكو محارب، ومحمود مسعد، وأحمد نجدي، و رجب مارو، وعبده يحيى، وتشارلز باسي.

في المقابل يسعى حرس الحدود بقيادة محمد مكي للعودة بنتيجة إيجابية، خاصة أن التعادل مع غزل المحلة بملعبه يعتبر نتيجة جيدة للفريق، وحرص محمد مكي على تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا للمباراة التي تعتبر أحد المحطات الصعبة في مشوار الفريق هذا الموسم.

مواعيد مباريات الأسبوع الثاني لدوري المحترفين 

الأحد 1 أكتوبر

غزل المحلة × حرس الحدود

الإثنين 2 أكتوبر

أسوان × النجوم 

بترول أسيوط × بروكسي

المقاصة × السكة الحديد

مكادي × دكرنس

الثلاثاء 3 أكتوبر

القناة × بتروجت

الاتصالات × الجمهورية شبين 

أبوقير للأسمدة × طنطا

لافيينا × النصر للتعدين

راية × وادي دجلة.

دوري المحترفين غزل المحله فريق حرس الحدود خالد عيد محمد مكي

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