الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاكمة نيويورك: الأمطار الغزيرة هى "الوضع الطبيعى الجديد"

الأمطار الغزيرة في
الأمطار الغزيرة في نيويورك

قالت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، إن الأمطار الغزيرة بعد أسبوع شهد أمطارا شبه مستمرة أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة نيويورك، وهي تبعات لتغير المناخ، ومن المرجح أن تمثل "الوضع الطبيعي الجديد".

وأردفت في كلمة: "بالطبع نعلم أن هذا ناجم عن تغير المناخ، هذا للأسف ما يجب أن نتوقع أن يكون الوضع الطبيعي الجديد".

وهطلت أمطار اقترب منسوب مياهها من 20 سنتيمترا على بعض أجزاء المدينة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، وهي مياه كانت كافية لكي يسبح فيها أحد حيوانات أسد البحر بحديقة حيوان سنترال بارك لبعض الوقت خارج حدود حوض السباحة الذي يعيش فيه.

وحذرت هوكول من حدوث فيضانات "مهددة للحياة" وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج أيلاند وهدسون فالي.

وأثنت على استجابة السلطات وقالت: اليوم السبت إنه لم ترد تقارير بوقوع وفيات على الرغم من غزارة الأمطار.

وطلب المسؤولون من بعض سكان نيويورك تجنب الخروج إلا في حالة الفرار من منطقة غمرتها الفيضانات.

وقالت هوكول إن حالة الطوارئ، التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات، ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة.

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