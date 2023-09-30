السبت 30 سبتمبر 2023
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مصر

تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس

وزير الدفاع الموريتانى
وزير الدفاع الموريتانى يمنح 6 ضباط مصريين وسام فارس 

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر وأشقائها من الدول الشقيقة والصديقة، وتقديرًا لجهود ضباط القوات المسلحة المنتدبين للتدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس والتى تتخذ من العاصمة الموريتانية مقرًا لها، قام وزير الدفاع الموريتانى بمنح ستة ضباط مصريين وسام فارس تقديرًا لجهودهم ودورهم الفعال فى التدريس وإعداد كادر لكبار الضباط من دول الساحل الإفريقى.
حضر حفل التكريم عدد من ضباط القوات المسلحة المصرية والموريتانية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس.

وزير الدفاع الموريتانى مصر القوات المسلحة المصرية كلية الدفاع دول الساحل الخمس

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