السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "خلوا بالكم من بلدكم اللعبة الدايرة إزاى نخربها"

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة عملت على تسريع إنتاج حقل غاز ظهر، لأننا كنا في حاجة ماسة للغاز، مشيرًا إلى أنه تعهد للمسئولين في شركة الاستكشاف بحل أي مشكلة تواجههم داخل مصر، وتمكنا من الإنتاج خلال 28 شهرًا.

السيسي: "لو اتخانقت في شقة بتتبهدل ودي بلد خلوا بالكم من بلدكم 

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": "الوزير ورئيس الحكومة مدركين بوجود المشكلة، لكن الناس لازم تعرف إن كل خطوة بتتعمل لها فعل ورد فعل، الناس لو بتتخانق داخل شقة الشقة بتتبهدل، بنتكلم على شقة، مش دولة، خلوا بالكم، عشان هي بلدكم، اللعبة اللي بتتلعب إزاي نخربها".

وأردف: "خلوا بالكم من بلدكم، والباقي هنفضل نشتغل ونخلصه، عند العمل على حقل ظهر قالوا 60 شهرا أي 5 سنين، لكن لأني عارف إني في حوجة لكل قدم مكعب غاز، قلت له أنا مسئول عن متابعة أي مشكلة داخل مصر وخارجها، قلت له عايز سنة، قال مش ممكن ده في الأحلام". 

وتابع: "لما دخلنا الإنتاج في 28 شهرا رحمنا من أموال كنا نستورد بها الغاز، وكان فيه التزامات مع أشقائنا في الأردن أن نعطيهم غاز، والاتفاق يدخلك في تحكيم، لو أخليت به، إنت مسئول تجيب له الغاز، حتى لو بالغالي".

السيسي الرئيس السيسي الغاز حقل ظهر

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