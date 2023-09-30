تامر عاشور بعد حفله بالإسكندرية: "الرابع في شهر سبتمبر.. جمهور عظيم"

أحيا مساء أمس النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما وسط جمهوره بمحافظة الإسكندرية وسط حضور جماهيري ضخم ملأ مسرح الحفل بالكامل.

ونشر تامر عاشور عدد من صور الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق على الصور قائلا: “امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة انا مبسوط جدا جدا بالجمهور العظيم إللي بحبهم جدا وبحب أشوفهم وفرحان بيهم وبتخرجهم.. بتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة”.



وأضاف: “بشكر شركة التنظيم على التعب والمجهود الرائع.. شكرا شركة الإضاءة وشركة الصوت.. وشكرا لتيم التصوير اللي كانوا معانا، وكل الشكر لفرقتي الموسيقية”.

حفل تامر عاشور بالكويت

ويحيي النجم تامر عاشور حفلا غنائيا غنائيا في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فاعليات مهرجان ليلة عمر المقام على خشبة مسرح أرينا، ومن المقرر أن يشارك في الحفل النجم بهاء سلطان.

أخر أعمال تامر عاشور الغنائية

وطرح النجم تامر عاشور الفترة الماضية أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات يوتيوب على طريقة السنجل.

وتعاون تامر عاشور في أغنية “عدّيت” مع كل من الشاعر الغنائي الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب، وتقول كلمات الأغنية: “عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض”.