بعد توجيهات السيسى بحل مشكلة الكهرباء.. "شاكر": توفير الطاقة ملف أمن قومى

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التغذية الكهربائية والمشروعات عملت من خلال مراكز للتحكم في الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أن عجز الطاقة في عام 2014 كان 6 آلاف ميجا وات والرئيس السيسي اهتم بحل المشكلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بحل المشكلة من خلال شبكات داخلية، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي هي أن توفير الطاقة ملف أمن قومي.