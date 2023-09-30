بوسي تحيي حفل ذكرى انتصار حرب أكتوبر بمتحف الحضارات.. الإثنين

تستعد المطربة الشعبية بوسي لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر أمام متحف الحضارات، احتفالا بذكرى مرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدم بوسي خلال الحفل العديد من الأغنيات الوطنية بجانب أشهر أعمالها الغنائية الخاصة القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال بوسي الغنائية

وطرحت المطربة بوسى الفترة الماضية أغنية بعنوان "مسولى وصبحوا" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

كما طرحت بوسي مؤخرا أغنية بعنوان "أرقص معايا" على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج محمد القاضي، والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.