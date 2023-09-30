السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى استهدف تمركزات ميليشيا الدعم السريع فى الخرطوم بالمدفعية

الجيش السوداني
الجيش السوداني

كشف عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، عن آخر مستجدات الوضع  في السودان بعد اتساع نطاق الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، قائلًا: "إن نفس المرافق هى التي تشهد اشتباكات في العاصمة الخرطوم، وجبهات أم درمان القديمة وجنوب الخرطوم ومنطقة سلاح المدرعات، ومنطقة شمال الخرطوم، فالمعارك ما زالت مستمرة في هذه المناطق ولم تتوقف إطلاقًا". 

الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع 

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني استهدف تمركزات ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم بالمدفعية.

السودان الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع أم درمان الخرطوم

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