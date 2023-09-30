السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طرق الإسماعيلية" تبدأ المرحلة الأخيرة من رصف المحطة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية والنقل بمحافظة الإسماعيلية، عن استكمال مشروع تطوير منطقة المحطة الجديدة والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وتغيير المرافق العامة وإنشاء شبكة صرف جديدة، وكذلك غرف صرف أمطار ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف وكذلك تطوير ورصف عدد كبير من الحارات بالمنطقة ورصف الشوارع الرئيسية، ويأتي ذلك استمرارًا لما تقوم به مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

بدء أعمال تشغيل الطبقة الأسفلتية 

وقامت مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، اليوم السبت، ببدء أعمال تشغيل الطبقة الأسفلتية في المرحلة الأخيرة من أعمال تطوير منطقة حي العرب (المحطة الجديدة) بشارع ثروت، من داوود حمدان حتى الجمهورية (الثلاثيني) وشارع الكرنك، بالإضافة إلى تغطية الجزء الناتج من أعمال تطوير الصرف الصحي بشارع آمون.

ومن الجدير ذكره، أن المديرية قد انتهت من كافة أعمال التطوير والرصف بالمنطقة من ش ووابور النور وحتى داوود حمدان ومن محمد على حتى السكة الحديد، كما انتهت من تطوير وتبليط جميع الحارات الطولية والعرضية بالحي بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقف تنفيذ محاولة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة فايد

وقامت الوحدة المحلية لقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بوقف تنفيذ شدة خشبية لدور أول علوي بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر، في منطقة كسفريت الحمراء، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

حيث تم فك الشدة الخشبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن طرق الإسماعيلية تطوير طرق الإسماعيلية

مواد متعلقة

أزهر الإسماعيلية يبحث السلبيات والإيجابيات مع بداية الدراسة

وكيل تعليم الإسماعيلية: توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب

رئيس جامعة قناة السويس يستعرض خطة متكاملة للأنشطة الطلابية

عضو مجلس النواب بالإسماعيلية يحرر توكيلًا لترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

قناة السويس: إعفاء اليخوت الأقل من 300 طن من رسوم العبور خلال الافتتاح التجريبي بمارينا الإسماعيلية

برلماني: الرئيس السيسي حريص على تطوير التعليم الصناعي

تجار الإسماعيلية: السوق المتطور يتيح الفرص للجميع ويحيى تجارة الأسماك من جديد

افتتحت في عهد السادات وطورها السيسي.. أبرز المعلومات عن جامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة