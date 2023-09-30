"طرق الإسماعيلية" تبدأ المرحلة الأخيرة من رصف المحطة الجديدة

أعلنت مديرية والنقل بمحافظة الإسماعيلية، عن استكمال مشروع تطوير منطقة المحطة الجديدة والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وتغيير المرافق العامة وإنشاء شبكة صرف جديدة، وكذلك غرف صرف أمطار ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف وكذلك تطوير ورصف عدد كبير من الحارات بالمنطقة ورصف الشوارع الرئيسية، ويأتي ذلك استمرارًا لما تقوم به مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

بدء أعمال تشغيل الطبقة الأسفلتية

وقامت مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، اليوم السبت، ببدء أعمال تشغيل الطبقة الأسفلتية في المرحلة الأخيرة من أعمال تطوير منطقة حي العرب (المحطة الجديدة) بشارع ثروت، من داوود حمدان حتى الجمهورية (الثلاثيني) وشارع الكرنك، بالإضافة إلى تغطية الجزء الناتج من أعمال تطوير الصرف الصحي بشارع آمون.

ومن الجدير ذكره، أن المديرية قد انتهت من كافة أعمال التطوير والرصف بالمنطقة من ش ووابور النور وحتى داوود حمدان ومن محمد على حتى السكة الحديد، كما انتهت من تطوير وتبليط جميع الحارات الطولية والعرضية بالحي بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقف تنفيذ محاولة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة فايد

وقامت الوحدة المحلية لقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بوقف تنفيذ شدة خشبية لدور أول علوي بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر، في منطقة كسفريت الحمراء، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

حيث تم فك الشدة الخشبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.