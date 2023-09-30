السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: لم نغامر بمصر

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لم تدخل في مغامرة واحدة خلال السنوات الماضية.

وتابع الرئيس السيسي بالقول: «لم نغامر بمصر والمصريين في مغامرة واحدة»، مشددًا على أن عملية التنمية والإصلاح التى شهدتها البلاد ليست مغامرة كما يتصور البعض.

وطالب الرئيس السيسي المصريين بالتحلي بالصبر قائلًا: «اصبروا واصمدوا وحولوا الظروف القاسية إلى منحة».

جاء ذلك خلال جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز، اليوم السبت، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر على مدار ٣ أيام حيث ينتهى فى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

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