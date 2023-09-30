في عرضه العالمي الأول.. "اختيار مريم" يشارك بـ"الإسكندرية للبحر المتوسط"

يشهد مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط» في دورته الـ39، العرض العالمي الأول لفيلم «اختيار مريم» من تأليف وإخراج محمود يحيى، وهو البطولة السينمائية الأولى للنجم محمد رضوان بعد تألقه الأخير في الدراما التلفزيونية.

تفاصيل فيلم اختيار مريم



يناقش الفيلم السينمائي «اختيار مريم» مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة «مريم» لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

أبطال فيلم اختيار مريم



فيلم «اختيار مريم» من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزت عبد النور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، و أحمد رضوان، و من إنتاج محمود يحيى و توزيع «ماد سولوشينز»، و يعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في سينمات رينسانس و مترو على التوالي.

تفاصيل الدور 39 مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط



وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة قد أعلنت إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضا العديد منها.

ويشار إلى أن الدورة الجديدة للمهرجان تنطلق، غدا الأحد، داخل مكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة و القصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا و آسيا و أوروبا.