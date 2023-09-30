"الموانئ البحرية".. ثورة تغيير في عهد الرئيس السيسي تشهد عليها الأرقام

"حكاية وطن"

استطاعت الدولة المصرية أن تنفذ العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع البلاد علـــى خريطـــة التجـــارة الدوليـــة وتحويلهـــا إلـــى مركـــز استراتيجي لهذه التجـــارة.

وهذا في ظل التنافس الشديد حول الممرات العالمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من التنافس الدولي متعدد الأبعاد والأوجه خلال الفترة الراهنة.

وقد شملت جهـود الدولة العديد من المظاهـر المتعـددة، مـن حيـث تطويـر الموانئ المصرية، وذلك لتكـون قـادرة علـــى الإســـهام فـــي منظومـــة التجـــارة الدوليـــة، فضلًا عـــن تعميـــق الارتبـــاط المصـــري بعمقهـــا الإقليمــى.

إذ يعد تطوير القدرات اللوجستية للدولـة المصريـة واحـدًا مـن أكثـر الملفـاتُ، والمؤشرات التــي شــهدت نجاحـًــا ملفتًـــا خـــلال ســنوات الماضية، حيــث تفيــد المؤشرات التنافسية المتعلقة بالبنيـــة التحتيـــة بتقـــدم مصـــر بمعـــدل 48 مركـــزًا وذلــك خـال الفتـــرة مـــن 2014 إلـــى 2019 فقـــط ليصـــل إلـــى المركـــز 52 عالميـًــا.

ويتوقـــع كذلك أن يزيـــد تقـــدم مصـــر فـــي تلـــك المؤشـــرات خـــلال 2024 لتقفـــز إلـــى المركـــز رقـــم 50، كما تقدمـــت مصـــر 5 مراكـــز فـــي مؤشــر الفـرص اللوجستية الدوليــة عــام 2020 بفضل جــودة البنيــة التحتية لتحتل المركز الـ 23.

ولعـل آخـر أهـم المؤشـرات التـي صدرت عـن البنـك الدولي فـي مايو 2023 حـول أداء البنـي اللوجستية والأداء اللوجستي هـي تقـدم مينـاء بورسـعيد ليحقق المركـزً العاشـر عالميًـا وفقًـا لنتائـج مؤشـر أداء موانئ الحاويات الصـادر عـن البنـك الدولـي عـام 2023،مـن بيـن 348 مينـاء حـول العالـم، مقارنة بالمركـز الـ 13 عام 2021 من بين370 مينـاء، كما قفزت مصـر إلـى المرتبة السابعة عربيا والـ58عالميًا في مؤشـر الأداء اللوجسـتي لعـام 2023،الصـادر عـن البنـك الدولـي، محققة نحـو 3.1 نقطـة مقارنة بعـام 2018 الـذي احتلت فيـه المرتبـة الــ67 عالميًا.

كذلك اعتمدت الحكومـة خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشـروعًا بإجمالـي تكلفـة 129 مليـار جنيـه، ، تم تنفيـذ بعضها وجار تنفيذ البعـض الأخر، والبعض مخطـط تنفيـذه.

ويجـري التنفيـذ بأيـدي عاملـة حوالـي 50 ألـف عامـل، بمشـاركة حوالـي 100 شـركة مـن شـركات القطـاع الخـاص، بعضهـا أقـام تحالفـات مـع شـركات عالميـة فـي هـذا المجـال لتنفيـذ خطـة التطوير والتشغيل.

ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشـاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرًا. فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم، وإنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات الملاحية لتسـتوعب الموانئ 370 مليـون طـن بـدلًا مـن 185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة مكافئـة بـدلًا من 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.

وتتضمـن اسـتراتيجية الموانئ الجديـدة للبلاد أيضًا خططًا لتحسـين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيـا أفضـل لتحسـين البنية التحتيـة، وجعل الخدمات اللوجسـتية عاملًا مهما، كما سـاعدت الحلـول التكنولوجيـة فـي خفـض زمـن الإفـراج الجمركـي إلـى 50 %وفقـًا لدراسـة تـم إجراؤها بالتعـاون مع البنـك الدولي.

وتشمل الموانئ البحرية التي يجري تطويرها ما يلي:

أ- ميناء الإسكندرية الكبير:

كان مينــاء الإســكندرية وعلــى غــراره كافــة الموانــئ يعانــي حتــى ســنوات قريبــة مـــن تدنـــي معـــدات الشـــحن والتفريـــغ، نتيجـــة تهالـــك وقـــدم معـــدات وأونـــاش الشـــركات العاملـــة فـــي الشـــحن والتفريـــغ وعـــدم امتلاكهـــا عمالـــة مدربـــة منتظمـــة فضلًا عـــن تكـــدس الأرصفـــة بالســـيارات المســـتوردة نتيجـــة حركـــة الاســـتيراد غيـــر العاديـــة علـــى خلفيـــة مبـــادرة "زيـــرو جمـــارك"، فوصـــل عـــدد الســـيارات المســـتوردة فـــي اليـــوم الواحـــد لنحـــو 7 آلاف ســـيارة.

وفــي هــذا الصــدد، فتــم وجــار تنفيــذ سلســلة مــن المشــروعات لتحســين حركــة التجــارة والشــحن والترانزيــت بمينــاءي الإسكندرية والدخيلــة "مينــاء الإســكندرية الكبيــر" وكان مــن أبرزهــا:

اللجـوء إلـى مشـروع الجـراج متعـدد الطوابـق، يسـتوعب 3500 سـيارة فـي اليـوم، وتبلـغ مسـاحته الإجماليـة 15 ألـف متـر مربـع، بتكلفـة 400 مليـون جنيـه.

رفـع كفـاءة كوبـري 27 الـذي يربط مينـاء الإسـكندرية بالطريـق الدولي السـاحلي بتكلفـة تجـاوزت الــ60 مليـون جنيـه، مـع متابعـة صيانتـه بشـكل دوري، وذلـك لتخفيـف العـبء المـروري علـى منطقـة القبـاري غربـي الإسـكندرية.

مشـروع تطويـر منطقـة الخدمـات البحريـة بالمينـاء؛ لتسـتوعب القاطـرات الجديدة لخدمـة الأرصفـة وتوسـعات المينـاء الحاليـة والمسـتقبلية.

بناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381.3 مليون جنيه.

تأهيـل كوبـري الطريق الشـرياني جهـة باب 22شاملًا وصلة الإسكندرية للحاويات بتكلفـة 24 مليـون جنيه.

إعـادة تأهيـل حاجـز أمواج الدخيلة، وإعـادة وتأهيل وصيانة الأرصفـة البحرية 92،94 1 / 2 / 3 / 4 / 5 بتكلفـة 110 مليـون جنيـه.

- إنشـاء وتشـغيل وصيانـة محطـة متعددة الأغـراض علـى 5.150 مليـارات جنيه.

- إنشـاء رصيـف 85/3( محطـة تفريغ/ تـداول الأخشـاب( بطول 433 متـرًا وعمق 15.5 متـرًا ويسـمح بتراكـي سـفن حتـى 70 ألف طن بتكلفـة 382،5 مليـون جنيه.

- إنشـاء وصلـة حـرة لربـط مينـاء الإسـكندرية بالطريق الدولـي السـاحلي"محور 54 " بتكلفـة 905 ملاييـن جنيـه، وإنشـاء البنيـة التحتيـة لمنطقـة السـاحات الجديـدة المنقولـة مـن الشـركة التجاريـة للأخشـاب بتكلفـة 305 ملاييـن جنيـه.

- إنشـاء منطقـة لوجسـتية علـى ترعـة النوباريـة؛ بهـدف زيـادة المسـاحة الأرضيـة لمينـاء الإسـكندرية مـن خلال إنشـاء ظهيـر لوجسـتي علـى مسـاحة 273 فدانًا متصًلا بوسـائل النقـل متعـدد الوسـائط.

- إنشــاء محطــة الصــب غيــر النظيــف خلــف رصيــف 90 بمينــاء الدخيلــة بتكلفــة6.1 مليــارات جنيــه.

- زيـــادة عـــدد المعامـــل الموجـــودة فـــي مينـــاء الدخيلـــة مـــن 8 معامـــل صناعيـــة إلـــى 28 معملًا صناعيـــًا تغطـــي كافـــة مجــالات الفحـــص.

- إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100،بميناء الدخيلة.

- إنشـــاء محطـــة تـــداول الصـــب الجـــاف بيـــن رصيفـــي 91 و92 بمينـــاء الدخيلـــة بطـول 1150متـرًا وعمـق 15 متـرًا وسـاحة تخزيـن 300 ألـف م2 بتكلفـة تقديريـة1.8 مليـــار جنيـــه.

- إنشــاء محطــة تــداول الصــب غيــر النظيــف بالمنطقــة خلــف رصيــف 90 بمينــاء الدخيلــة بطــول 540 متــرًا وعمــق 16 متــرًا وســاحة تخزيــن 188 ألــف م2 بتكلفــة تقديريــة 1.6 مليــار جنيــه.

ذلـــك بالإضافـــة إلـــى دراســـة إنشـــاء مينـــاء المكـــس بيـــن مينـــاءي الإســـكندرية والدخيلـــة فـــي منطقـــة المكـــس بطـــول أرصفـــة 3.5 كـــم وســـاحات تخزيـــن 3.5 كـــم2 بتكلفـــة تقديريـــة 12 مليـــار جنيـــه. وبانتهـــاء مشـــروعات الموانـــئ الثلاثـــة فــإن مينــاء الإســكندرية الكبيــر ســيضم عــدد أرصفــة يبلــغ 87 رصيفــا، بإجمالــي أطـــوال 24.9 كـــم وبأعمـــاق تتـــراوح مـــن 8.5-20 م.

ب. ميناء جرجوب

يقـع علـى بعـد 70 كـم غـرب مدينـة مرسـى مطـروح بالتحديـد بمدينـة النجيلـة، تكلفـة مشـروع المينـاء ومدينـة جرجـوب 10 مليـارات دولار، يتـم تنفيذهـا علـى 3 مراحــل المرحلــة الأولــى بتكلفــة مليــاري جنيــه، ويتــم تمويــل المشــروع بنظــام BoT، وتبلـــغ حصـــة مصـــر فـــي المينـــاء 51 %وينفـــذه تحالـــف 16 شـــركة عالميـــة.

ومـــن المقـــرر أن يوفـــر المينـــاء فقـــط حوالـــى 30 ألـــف فرصـــة عمـــل، وهـــو يعـــد المينـــاء الأقـــرب لســـواحل أوروبـــا، ويربـــط قـــارة أوروبـــا بإفريقيـــا. ومـــن المقـــرر أن

يكـــون طـــول رصيـــف المينـــاء المدنـــي 8. 1080 ألـــف متـــر، وســـيكون بغاطـــس 15 متـــرًا، ودوران الســـفن 450 متـــرًا، وحاجـــز صخـــري لكســـر األمـــواج بطـــول 3 كـــم

فــي عمــق البحــر.

ج. ميناء العريش

يقـــع المينـــاء شـــرقًا علـــى ســـاحل البحـــر الأبيـــض المتوســـط لشـــبه جزيـــرة ســـيناء علـــى حوالـــي 53 كـــم مـــن الحـــدود المصريـــة الفلســـطينية فـــي رفـــح. ويتكـــون بشـكل أساسـي مـن: محطـة صـب جـاف، ورصيـف 242 م لمناولـة بضائـع الصـب والبضائع العامة، ورصيــف ثــان لقــوارب الخدمــة "عمــق ميــاه الرصيــف 4 أمتــار"، وتتوفــر أيضــا مرافــق لرســو ســفن الصيــد التــي يصــل طولهــا إلــى 60 متــرًا.

يبلــغ طــول قنــاة الوصــول 270 م وعرضهــا 100 م، ويتــراوح عمــق الميــاه مــن 9 م إلــى 11 م، يتــم اســتخدام عواميــن للمســاعدة الملاحيــة.

المينـاء يغطـي مسـاحة تقريبيـة 40 فدانًا، 56000 متـر مربـع منهـا تسـتخدم للتخزيـن المفتـوح للسـلع الجافـة علاوة علـى ذلك، تتوفر سـقيفتان بحجم مشـترك 1500 متر مربع لتخزيـن البضائـع الحساسـة ألشـعة الشـمس والطقـس.

تتكـون محطـة الصـب الجـاف مـن رصيفيـن أحدهمـا يسـتخدم بنصـف السـعة لتحميـل تفريـغ للبضائـع العامـة، وتتكـون محطـة الشـحن العامـة بمينـاء العريـش مـن رصيـف واحد يسـتخدم 50% منـه لتحميـل وتفريـغ البضائـع الجافـة. وبعـد تنفيـذ أعمـال التطويـر الحاليـة للمينـاء، سـتصل المسـاحة الإجماليـة إلـى 65000 م 2 وسـيكون الجـدار الرئيـس بطـول إجمالـي 369 م.

د- ميناء دمياط

يتـم تطويـر مينـاء دميـاط علـى عـدة مراحـل، وفـي المرحلـة الأولـى مـن التطويـر، سـيتم تحويـل مينـاء دميـاط إلـى مركـز تجـاري عالمـي لحاويـات الترانزيـت فـي البحـر الأبيـض المتوسـط، والـذي سـيتبعه بعـد ذلـك إنشـاء ممرات لوجسـتية تصـل إلى مناطـق التصنيع المختلفـة فـي مصـر عـن طريـق شـبكة السـكك الحديديـة.

ومـن أهـم المشـروعات التي تم ويجـري تنفيذها فـي الميناء بتكلفة أكثر مـن 11 مليار

جنيـه، ما يلي:

إنشـاء محطـة متعـددة الأغـراض "رصيف بطول 681 متـرًا وعمق 17متـرًا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليـار جنيه.

تعميق الممر المالحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه.

إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4،5 مليارات جنيه.

بناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه.

تعديـــل وتطويـــر منطقـــة الحاجـــز الغربـــي بالمينـــاء "إنشـــاء حاجـــز أمـــواج غربـــي مســـتجد بطـــول 3600 متـــر وإنشـــاء امتـــداد للحاجـــز الشـــرقي بطـــول 1565 مترًا بتكلفـــة 1.9 مليـــار جنيـــه.

تعميق الخط الملاحي بالميناء وحوض الدوران إلى 18 مترًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

إنشاء محطة الحاويات ”تحيا مصر 1”؛ لخدمة حركة الصادرات المصرية.

مـن المتوقـع أن تبـدأ المحطـة 2 الجديـدة فـي مينـاء دميـاط عملياتهـا بحلـول عـام2024،وســتبلغ طاقتهــا التشــغيلية الإجماليــة النهائيــة 3.3 ملاييــن حاويــة نمطيــة، وســـتكون بمثابـــة مركـــز نقـــل اســـتراتيجي مخصـــص لشـــركة Lloyd- Hapagفـــي شــرق البحــر المتوســط.

زيادة المعامل الخاصة بالفحص في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معمًًال .

هـ- موانئ البحر الأحمر

تم وجار تنفيذ عدة مشروعات تنموية على موانئ البحر الأحمر؛ ومن أهمها ما يلي:

تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه.

تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.

إنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.

بناء وتوريد قاطرتين بحريتين قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

إنشـاء محطـة الـركاب البحريـة ورصيـف الكـروز بمينـاء شـرم الشـيخ البحري الاسـتقبال سـفن الكـروز والـركاب حتـى 4000 راكــــب، وإنشـاء مارينـا اليخـوت بأعمـاق تصـل حتى 15 مترًا وأطوال أرصفة حتى 570 مترًا.

إدارة وتشـــغيل محطـــة الـــركاب البحريـــة ورصيـــف الكـــروز بمينـــاء الغردقـــة البحـــري لاســـتقبال اليخـــوت وســـفن الكـــروز والـــركاب حتـــى 3000 راكـــب وبأعمـــاق تصـــل 9 أمتـــار غاطـــس وطـــول 330 متـــرًا.

إنشــاء منطقــة الانتظــار الخارجيــة للشــاحنات الثقيلــة بمينــاء ســفاجا بتكلفــة 60 مليــون جنيــه.

إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه.

إنشـــاء رصيـــف بطـــول 60 بمينـــاء ســـفاجا، وســـاحة ومخـــزن بتكلفـــة 112 مليـــون جنيـــه.

تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.

و- ميناء بورسعيد

تـــم الانتهـــاء مـــن إنشـــاء 5 كـــم أرصفـــة مختلفـــة الأغـــراض بإجمالـــي تكلفـــة حوالــى 10 مليــارات جنيــه بمينــاء شــرق بورســعيد، ويتقــدم العمــل فــي مشــروع

اســـتكمال ســـاحات التـــداول الخلفيـــة للأرصفـــة وتوصيـــل خـــط الســـكة الحديـــد القنطـــرة / بورســـعيد للمينـــاء، ويتقـــدم العمـــل كذلـــك فـــي مشـــروع استكمال ساحات التـــداول الخلفيـــة للأرصفـــة وتوصيـــل خـــط الســـكة الحديـــد القنطـــرة/ بورسعيد للميناء، وجار اســـتكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفـــة جديـــدة بإجمالـــي أطـــوال 12 كـــم وتكلفـــة تقديريـــة 20 مليـــار جنيـــه،

بالإضافـــة إلـــى تطويـــر الطـــرق والســـكك الحديديـــة والبنيـــة الأساســـية بالمينـــاء.

ز- ميناء السخنة

يعــد تطويــر مينــاء الســخنة أحــد أهــم مشــروعات تطويــر الموانــئ المطلــة علــى البحـــر الأحمـــر بتكلفـــة 50 مليـــار جنيـــه؛ ليكـــون أكبـــر مينـــاء محـــوري علـــى البحـــر الأحمر وجار الآن اســـتكمال تطويـــر وإنشـــاء المينـــاء مـــن خلال إنشـــاء أرصفـــة جديــدة بإجمالــي أطــوال 12 كــم وتكلفــة تقديريــة 20 مليــار جنيــه، بالإضافــة إلــى تطويـــر الطـــرق والســـكك الحديديـــة والبنيـــة الأساســـية بالمينـــاء، وتتمثـــل أهـــم أعمـــال التطويـــر الجاريـــة فيمـــا يلـــي:

إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا.

إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع.

إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية بمســـاحة 5.3كـــم2 تخدمهـــا شـــبكة مـــن خطـــوط الســـكك الحديديـــة بطـــول "33 كـــم" متصلـــة بالقطـــار الكهربائـــي الســريع الســخنة/ العلميــن /مرســى مطــروح، لتســتخدم فــي نقــل البضائــع، خصوصـًـا الحاويــات علــى هــذا الخــط إلــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة وإلــى مينــاء الأســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط.

شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.

إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترًا

وبوجــه عــام، تعمــل الدولــة علــى تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ تراعــي البعــد البيئــي باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطبــق تكنولوجيـا تقلـل مـن نسـب التلـوث؛ لتحسـين الأداء البيئـي وإنهـاء أي آثـار بيئيـة خطيــرة.

وتســتهدف اســتراتيجية النقــل البحــري المصــري 2030 رفــع التصنيــف الدولــي للموانــئ البحريــة المصريــة، وتحويلهــا إلــى موانــئ خضــراء تســتخدم مصــادر الطاقــة المتجــددة، وبهــا تحكــم كامــل بالغــازات الصــادرة منهــا، إذ تــم إنشــاء أول مينــاء أخضــر فــي القــارة ”مينــاء شــرق بورســعيد“، ممــا يضــع مصـر علـى خريطـة العالـم فـي مجـال الموانـئ الخضـراء الصديقـة للبيئـة، ويتميز هـذا المينـاء عـن غيـره بتطبيـق تكنولوجيـا تقلـل نسـب التلـوث وفـق طبيعتهـا، كما يتميز بمسـاحات معزولـة للصـب غيـر النظيـف للحـد مـن آثـاره البيئيـة الخطـرة.