الرئيس السيسى: نحن لا نحارب الإرهاب فقط.. لكن مفيش حاجة عند ربنا بتروح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: نحن لا نُحارب الإرهاب فقط، لكن أبواق الكذب والافتراء والشائعات التي تقدح في كل إجراء ومسار يتم من قبل الدولة، مستدركًا: "لكن مفيش حاجة عند ربنا بتروح".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، اليوم السبت، أن "كل تفاصيل الإثم والمكر التي تم عملها على مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، كانت امتدادًا لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري، وأن تصبح جزءًا من الشخصية المصرية متشككة وغير واثقة في نفسها وفي بلدها، هذا بناء فكري وجداني تم عمله لمصر خلال 50 سنة".

وتابع: "يعتقدون أنهم يستطيعون من خلال ذلك أن يبنوا أمة"، مشيرًا إلى أن "الأمة لا تبني إلّا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا الهدم ولا التشكيك".