رئيس جامعة المنوفية يؤكد استعداد الكليات لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة

أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جاهزية كليات الجامعة لاستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مشيرًَا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية لبدء الدراسة، موضحًا أنه تم اتخاذ كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم وإجراء التعقيم والنظافة الدورية لسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما وجَّه رئيس الجامعة، بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بكل الكليات.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب وتلبية احتياجاتهم مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق.

تنمية مهارات الطلاب

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لتنمية مهارات الطلاب في كل المجالات، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

كما أكد رئيس الجامعة، إعداد العديد من الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعة والطلاب في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة والمبادرات الرئاسية، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم التأكد من استعدادات المدن لاستقبال الطلاب والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع وحدات المدن الجامعية من كهرباء ونجارة وسباكة ودهان حجرات المدن المختلفة، إلى جانب تكليف جميع الأخصائيين والمشرفين في جميع المطاعم بالتواجد الدائم وتجهيز المطاعم استعدادًا لبدء الدراسة.

كما أكد رئيس الجامعة، جاهزية المستشفيات الجامعية والإدارة العامة للشئون الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين واستعدادهم لاستقبال أي حالات طارئة أو مرضية مع بدء العام الدراسي الجديد.