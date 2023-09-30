السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مجلس الأعمال المصري الكندي يشيد بقرارات تحفيز الاستثمار

الدكتورة شيماء فرغلي
الدكتورة شيماء فرغلي

قالت الدكتورة شمياء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه في إطار تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، قامت مصر بتوفير بيئة عمل ملائمة للشركات والمستثمرين حيث تم تطبيق سياسة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الاستثماري، وتفعيل قوانين الاستثمار لضمان حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار. 

كما تم تقديم التسهيلات المالية والمالية للشركات وتوفير الأراضي والمنشآت اللازمة للمستثمرين.

وأضافت فرغلي لـ"الدستور" أنه تم وضع الصناعة المحلية على الصناعات الاستراتيجية التي توفر فرص عمل وتعزز القدرات التصديرية للبلاد وتم تشجيع نمو الصناعات التحويلية في مصر، مثل الصناعات الكيماوية والمعدنية والملابس والغذاء والمشروبات ومساعدة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، من خلال توفير الدعم المالي والقروض والتدريب والتنمية المهنية.

وأكدت: توفر هذه السياسات فرصًا واعدة للمستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية وتحسن معيشة الشعب المصري ومن المتوقع أن تستمر جهود مصر في تحفيز هذه القطاعات لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل.

الاستثمار حكاية وطن التنمية الاقتصاد المصرى النمو الاقتصادي

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