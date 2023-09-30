"مدبولى": ضاعفنا طاقة محطات التحلية إلى مليون و200 ألف متر مكعب فى اليوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تمت مضاعفة طاقات محطات المعالجة والتحلية في إطار خطة الدولة لتغظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "توسعنا في موضوع التحلية وكانت كل الطاقة الإنتاجية في 2014 كانت 80 ألف متر مكعب في اليوم، والآن مليون و200 ألف متر مكعب في اليوم، فقط في 9 سنوات".

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.