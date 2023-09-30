رئيس "مستثمرى أسوان": مصر نجحت فى تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص عبر عدد من الإجراءات الهامة.

وأكد أن مصر نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص عن طريق تطبيق العديد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الهادفة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر نجاح القطاع الخاص في مصر في السنوات المقبلة، وأن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

الدولة اتخذت إجراءات ساهمت في تحفيز الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص

وأضاف رئيس جمعية مستثمري أسوان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تعد واحدة من الدول النامية التي نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي ساهمت في تحفيز الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص.

تبسيط وتسريع عملية تأسيس الشركات الجديدة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار

وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات تتمثل فيما يلي أولًا قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية بإصلاح الإجراءات القانونية والمؤسسية لتيسير عملية الاستثمار، على سبيل المثال، تمت إعادة هيكلة معظم القوانين التي تتعلق بإنشاء الشركات وتشغيلها، مما أدى إلى تبسيط وتسريع عملية تأسيس الشركات الجديدة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

وتابع سطوحي مصطفى: ثانيًا قامت الحكومة بتنمية البنية التحتية للقطاع الخاص، من خلال توفير الموارد اللازمة وتحسين الخدمات العامة. على سبيل المثال، تم تطوير الطرق والموانئ والمطارات، مما ساهم في تسهيل حركة البضائع وتوفير بيئة مناسبة للشركات والمستثمرين.

تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

واستطرد: ثالثًا قامت الحكومة بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسط، وتم إنشاء مراكز الابتكار والرعاية الأعمالية لتشجيع روح المبادرة ودعم الشركات الناشئة في مصر.

وتابع: رابعًا قامت الحكومة بتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية، وتم تبسيط عملية الحصول على تراخيص الأعمال وتقليل التدخل الحكومي في شئون الشركات، مما ساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي وزيادة المنافسة بين الشركات.