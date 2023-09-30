السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استجابة لمطالبهم..

خطوة جديدة من "الهجرة" للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استمارة إلكترونية، لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر، وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج، بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، لما لديهم من رغبة في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكافة الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر.

ومن جهتها؛، أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمدينة العلمين الجديدة، والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر، حيث تم الاتفاق على أن يتم موافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم إفادة وطنهم بها، لدعم المنظومة الصحية بمصر بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم السبت، أنه قد تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية ليقوم الاطباء الراغبين في دعم المنظومة الصحية بمصر بالتسجيل بها عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOImdhXULZv_MqDTH4FXwWRj1xzPSLUjta74uRua20UAr7nw/viewform?usp=sf_link  

وتتضمن توضيح تخصص الطبيب وتوقيت الزيارة ونوع الدعم الراغب في تقديمه ووسائل التواصل معه والسيرة الذاتية حتى يتم موافاة وزارة الصحة بتلك المعلومات لتنسيق الجهود والاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم، ووفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الأطباء المصريين بالخارج والتي اكتسبوها طيلة فترة عملهم خارج مصر.

 موافاة وزارة الصحة ببيانات الأطباء الراغبين في دعم المنظومة الصحية بمصر 

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن هذه كانت أحد مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءاتها مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي نقلتها للدكتور خالد عبدالغفار.

ولفت إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في طلب تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، التعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس، من ذوي التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر، من خلال اتفاق يتم توقيعه مع المجلس الطبي المصري.

خبرات كبيرة 

وأوضحت الوزيرة، أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، كما أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة وجودهم في مصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية، داعية الأطباء إلى استكمال الاستمارة حتى يتم التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتلبية رغباتهم، معربة عن تقديرها لروح الولاء والانتماء تجاه وطنهم الأم.

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