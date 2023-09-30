بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.. شبكة قنوات cbc تدشن حملة هنشارك

دشنت قناة "cbc" العامة حملة هنشارك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 2024، وقررت الشبكة، تسخير كافة منصاتها سواء التليفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لبث فيديوهات المواطنين في كافة المحافظات التي تدعو للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

كما يشارك في الحملة، كل مذيعي شبكة قنوات "cbc" والعاملين بها، بالإضافة إلى عدد من المشاهير في المجالات المختلفة "الرياضية، الفنية، والسياسية".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصدر بيان بشأن الانتخابات

و أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا أكدت خلاله سياستها فى تغطية الانتخابات الرئاسية على عدد من النقاط من أبرزها أن الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين

وجاء نص البيان كالتالي:

بعد الإعلان رسميًا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجرى حوله الانتخابات من أهمية.. فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على التالي:

- الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

-الشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات وإجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين، بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.

-الشركة المتحدة تشير إلى تأهب جميع إصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر؛ بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورًا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولًا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.. وذلك من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التى تملكها الشركة وتساعد في إتمام المهمة.

-أخيرًا.. يأتي بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محددًا لموقفها من كافة المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح.. مرحبًا بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.