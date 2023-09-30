الخياط يكشف خطة مصر الطموحة فى مشروعات الطاقة المتجددة

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية لمشروعات الطاقة المتجددة، ووفق الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فتهدف الاستراتيجية الحالية إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من عام 2035، والمتضمنة إضافة قدرات بحوالى 60 ألف ميجاوات (40 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية + 20 ألف ميجاوات من طاقة الرياح).

وأضاف الخياط، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يجرى حاليا تحديث الاستراتيجية من خلال مكتب استشارى عالمى بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لأكثر من 50%، وتم تخصيص مساحات أكثر من 30 ألف كم2 لصالح الهيئة بمناطق (خليج السويس- شرق وغرب النيل- كوم أمبو بأسوان – غرب أسوان + غرب سوهاج) لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية وقعت الحكومة المصرية 3 عقود لإتاحة أراضي مشاريع لإنشاء محطات رياح، بقدرات تقارب الـ28 ألف ميجاوات، وهي أعلى من القدرات المخططة متوقع الانتهاء من تنفيذها قبل عام 2030.

وحول مشروعات محطات الرياح فوفق تقارير صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، فقد بلغت القدرات المركبة لمحطات الرياح 1632 ميجاوات، منها 1120ميجاوات للقطاع الحكومي، و512 ميجاوات للقطاع الخاص، كما توجد مشروعات تحت الإنشاء بقدرات تبلغ حوالي 1252 ميجاوات، منها 252 ميجاوات للقطاع الحكومي، 1000 ميجاوات للقطاع الخاص، كما توجد مشروعات في طور التطوير بقدرات حوالي 1800 ميجاوات، ويتم تنفيذها بالكامل من خلال القطاع الخاص، وكذلك مجمع خليج السويس لطاقة الرياح بإجمالي قدرات تتجاوز، حال انتهاء التركيبات، الثلاثة آلاف ميجاوات.

وفيما يخص محطات الطاقة الشمسية، فذكرت بيانات حكومية صادرة من وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة المصرية أن القدرات المركبة لمحطات الطاقة الشمسية بلغت حوالي 1808 ميجاوات، منها 246 ميجاوات للقطاع الحكومي، و1562ميجاوات للقطاع الخاص، كما توجد مشروعات تحت الإنشاء بقدرات تبلغ حوالي 500 ميجاوات، ويتم التنفيذ بالكامل من خلال القطاع الخاص.

كما توجد مشروعات في طور التطوير بقدرات 720 ميجاوات يتم التنفيذ من خلال القطاع الحكومي بنسبة 9% (مشروع محطــــة خلايـا فوتوفولطيــــة قدرة 20 ميجاوات بالغردقة، مشروع 200ميجاوات لصالح شركة أكوا باور بالسعودية + 500 ميجاوات شركة أبيدوس الإماراتية).

وتعد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات محطات الطاقة الشمسية، حيث ساهم في رفع مشاركة مشروعات الطاقة المتجددة، ولعل أبرز مثال على ذلك، مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 2 مليار دولار، وحصل على 3 جوائز دولية، وساهم مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.