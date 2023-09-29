عقب التأهل لمرحلة المجموعات.. باتشيكو يمنح لاعبى بيراميدز راحة سلبية

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام، بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت عصر 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة انبي المحدد لها الأحد 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز "موسم 2023 /2024".

بـ"سوبر هاتريك مصطفى فتحي".. بيراميدز يعبر مرحلة المجموعات

استطاع فريق بيراميدز خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، في الظهور التاريخي الأول له تاريخيا، عقب سحقه الجيش الرواندي، بنتيجة 6 /1، في مواجهة الإياب بدور الـ32 من المسابقة القارية.

البداية كانت عن طريق مصطفى فتحي، وذلك في الدقيقة الـ18 من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من الجناح رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ21، يضيف المغربي وليد الكرتي، ثاني أهداف بيراميدز، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الجيش الرواندي.

وينقذ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا محققًا للجيش الرواندي، عقب تصويبة أمام حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36.

ومع الدقيقة الـ61، يحرز مصطفى فتحي، رابع أهداف بيراميدز والثالث له بصفة شخصية "هاتريك"، مستغلا خطا مدافعي الجيش الرواندي، في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ69، يحرز محمد الشيبي جناح بيراميدز، خامس أهداف الفريق السماوي، من متابعة تسديدة رمضان صبحي من ضربة الجزاء اصطدمت بالقائمة.

ومع الدقيقة الـ81، يختتم مصطفى فتحي مهرجان أهداف بيراميدز، محرزا الهدف السادس والرابع له بصفة شخصية "سوبر هاتريك"، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، يقابلها الجناح بتسديدة قوية داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ86، يحرز مابوما هدف الجيش الرواندي الوحيد من ضربة جزاء.

وشهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة هدفًا سابعًا لـ"بيراميدز" أحرزه فيستون ماييلي، بداعي التسلل وذلك في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

وتعرض إبراهيم عادل للإصابة بالتواء في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة اليوم أمام الجيش الرواندي على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.