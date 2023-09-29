الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع إعلان الطوارئ.. ارتباك في مطارات نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة

أمطار
أمطار

أعلنت السلطات المحلية في نيوريورك حالة الطوارئ في العديد من المناطق، الجمعة، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في تأخير رحلات جوية محلية ودولية، فضلا عن توقف حركة القطارات.

وتسببت الأمطار التي بدأت في الهطول ليل الخميس شمال شرقي الولايات المتحدة، في ارتفاع منسوب المياه بمحطات قطار نيويورك مما أدى إلى توقف العمل فيها.

كما تأخرت مواعد رحلات محلية ودولية، وتأجل إقلاع بعض الطائرات بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات بشأن سلامة النقل.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة "إكس"، حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".

وأظهرت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات.

كما غمرت المياه جزئيا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة "إكس": "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن".

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة "إيه" مغلقة حاليا.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط "ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية".

وتأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار "إيدا" في مقتل 13 شخصا في سبتمبر 2021 وعشرات آخرين في المنطقة، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.

تغير المناخ

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التغلب على تحديات تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية يستلزم دمج مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتفعيل آليات خفض الديون في هذه الدول.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي لمشروعات المناخ بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك بمشاركة وزراء مالية دول المنطقة.

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