على معلول فى «كابيتانو مصر»: «كنا متدربين على هدف نهائى إفريقيا أمام الوداد»

تواصلت حلقات الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر» على شاشتى قناتى «أون» و«أون تايم سبورتس»، حاملة الكثير من المفاجآت السارة، ووسط اشتعال المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

ويحلم المشاركون بالوصول إلى حلم «بطل» المسابقة، التى تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول، واختيار عدد من الفائزين لقضاء «معايشات» فى أندية إسبانية.

وتضمنت حلقة، أمس، الكثير من الفقرات، أظهرت عدة جوانب إنسانية لدى اللاعبين، بالإضافة إلى ظهور عدد من المشاهير، وهو ما جعل الحلقة تحقق انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت البداية بظهور الفنان الشاب عمر شريف، بطل مسلسل «تحت الوصاية» مع منى زكى، وكان دخوله مفاجأة للاعبين الشباب، الذين هم فى نفس عمره تقريبًا، ثم كانت المفاجأة الأخرى باستضافة جدات اللاعبين، وسط حالة من السعادة الغامرة بينهن وبين أحفادهن.

وفاجأ معدو الحلقة المشاهدين بـ«مقلب» شارك به الفنان الصاعد عمر شريف، بعد أن تظاهر بأنه أحد اللاعبين المشاركين فى الموسم الثانى، ولم تحضر جدته مثل بقية زملائه، لتبادر جدة أحد اللاعبين باحتضانه وترك حفيدها تعاطفًا معه.

كما ظهرت كالعادة إليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى فريق كرة القدم بنادى الأهلى، داخل معسكر الموهوبين، وكانت معها عربة تين شوكى، عملت على تجهيزه وتقديمه للاعبى وموهوبى «كابيتانو مصر»، بمشاركة الكابتن محمد اليمانى، قبل أن يقود اللاعبين للعودة إلى التدريبات مرة أخرى، استعدادًا للمباراة المقبلة.

أما المفاجأة الكبرى فكانت ظهور على معلول، نجم الأهلى ومنتخب تونس، بعد استضافة زميله فى الفريق محمد عبدالمنعم خلال حلقتى الأسبوع الماضى.

وفتح «معلول» قلبه للبرنامج واللاعبين المشاركين فيه، وقال فى حديثه معهم، ردًا على المطالبات بارتدائه شارة قيادة الأهلى: «شرف لأى حد يلبس شارة قيادة الأهلى، لكن فى قواعد ما ينفعش تعديها، فيه كباتن قبلى»، مشددًا على أن «حب الناس ورغبتهم فى إنى ألبس الشارة شرف كبير».

وتطرق إلى صناعته هدف نهائى النسخة الأخيرة من دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى، الذى أسهم فى تتويج الأهلى بلقب البطولة، وقال عن هذا الهدف: «فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى، كنا متفقين أنا وعبدالمنعم على أن ألعب الركنية على القريبة، لكن فى ٢ لعبتهم وحش، والتالتة كانت فى الجول، عبدالمنعم بيعرف يتحرك كويس فى الكرات الثابتة، وبيلعب بدماغه كويس، وكنا متفقين على الكورة دى وجبناها كذا مرة»، مضيفًا: «إحنا كنا السبب فى الجول اللى جابه الوداد فى مصر، فكنا عاوزين نجيب الجول ده فى النهائى هناك».

وعن احتفاله الشهير بعد الأهداف، قال «ملك الحلول»: «هذه الحركة ترجع لمطرب جزائرى وابنى بيعملها على طول، وطلب منى أعملها لو جبت جول»، مشيرًا إلى أن «ابنى لو هيلعب كورة هيبدأ فى الصفاقسى، وبعدين ييجى هنا فى الأهلى، الصفاقسى فريقى الأم اللى وصلنى للى أنا فيه دلوقتى».

وشهدت الحلقة منافسة قوية فى إطار مباريات المجموعة الثانية من المسابقة، بين فريقى «شحتة» بقيادة محمد اليمانى، و«محمد السياجى» بقيادة علاء ميهوب، وسط دخول «اليمانى» البطولة بدوافع قوية، عقب تحقيقه لقب النسخة الأولى.

وبعد مباراة ماراثونية وقوية، حقق فريق «شحتة» الفوز بنتيجة ١-٠، ليتم بعدها استدعاء «معلول» لاختيار أصحاب «الشارة الذهبية»، فوقع اختياره على الثلاثى: السيد محمود وأحمد عزت وإياد حسن، من فريق «شحتة»، ومنح «الشارة الذهبية» إلى السيد محمود، ليضمن مكانه حال خسارة المباراة المقبلة.

وبالنسبة لفريق «محمد السياجى»، اختار على معلول كلًا من أحمد عادل مكى ومحمد هانى والجمل، بينما منح «الشارة الذهبية» لأحمد عادل مكى.

وكانت الحلقة فى نهايتها على موعد مع اللحظات القاسية، فى اختيار المستبعدين من فريق «محمد السياجى»، بعد خسارة المباراة أمام فريق «شحتة». ووقع اختيار علاء ميهوب على كل من زياد ممدوح ويوسف عبداللطيف، ليغادرا منافسات «كابيتانو مصر» بالدموع، وسط تأثر كل المحيطين.