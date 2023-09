"أكتوبر فى عيون العالم".. سلسلة حوارات مع قادة عسكريين وخبراء أجانب على "الوثائقية"

تعلن قناة "الوثائقية"، عن إنتاج وعرض سلسلة من الحوارات الخاصة، بعنوان "أكتوبر في عيون العالم"، تُذاع بدءًا من الأحد 1 أكتوبر، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة الوثائقية، وذلك مع عدد من كبار القادة العسكريين الأجانب، الذين خدموا سنوات طويلة في عدة مدارس عسكرية في العالم، بالإضافة إلى مؤرخين وأكاديميين أجانب متخصصين في التاريخ العسكري الحديث والتحليلات الاستراتيجية.

ويجري الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سلسلة الحوارات الخاصة التي تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973، وتستهدف شرح الحرب المجيدة وتحليلها من منظور عالمي عسكريًّا واستراتيجيًّا وتاريخيًّا، وتسلط الضوء على عملية الخداع الاستراتيجي المصرية، وخطة العبور، ومراحل تطور الحرب، ومقارنة غرفة العمليات المصرية بغرفة عمليات العدو، وأهم المعارك التي شهدتها الحرب، ومواقف القوى الدولية آنذاك.

وتضم سلسلة الحوارات لقاءً خاصًا مع الفريق جورجيو باتيستي، رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقًا، الذي قضى 44 سنة خدمة عسكرية، شغل خلالها عدة مناصب مهمة، منها رئيس قسم الشئون العامة في هيئة الأركان الإيطالية، والمتحدث الرسمي باسم الجيش الإيطالي في روما، كما عُين قائدًا للتدريب والعقيدة في الجيش الإيطالي، وهي آخر مهمة عسكرية تقلدها قبل تقاعده من الخدمة عام 2016.

كما تشمل السلسلة لقاءً خاصًا مع العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، المتخصصة في البحوث والدراسات العسكرية الدولية، الذي عمل في وقتٍ سابق مديرًا لكلية الدفاع في ألمانيا، ومستشارًا عسكريًّا ضمن فريق نائب رئيس أركان الجيش الألماني.

وفي حلقة أخرى يظهر المستشار العسكري الفرنسي بيير رازو، المدير الأكاديمي والبحثي لمعهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الاستراتيجية المتقدمة "FMES" ومقره باريس، والحاصل على درجة الدكتوراه عن رسالته في التاريخ العسكري الحديث، وأصدر كتابه الأول عن "حرب أكتوبر 1973" عام 1999، وعمل في وقتٍ سابق مديرًا للبحوث ومستشارًا في معهد الدراسات الاستراتيجية والعسكرية التابع لوزارة الدفاع الفرنسية "IRSEM".

كما يظهر في لقاءٍ ممتد المؤرخ العسكري الأمريكي جورج والتر، أحد أبرز المؤرخين العسكريين على مستوى العالم، وأستاذ التاريخ العسكري والسياسي في جامعة بايلور، والمؤرخ والمحاضر في كلية القادة والأركان العامة بالجيش الأمريكي Command and General Staff College US Army’s منذ يوليو 1984.

ومن مؤلفاته "The 1973 Arab-Israeli War: The Albatross Of Decisive Victory" الذي يصف فيه حرب أكتوبر بأنها درس عسكري لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على حدٍ سواء.