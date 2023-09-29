لحظات مؤثرة فى الوداع الأخير لجثمان المطربة الراحلة نجاح سلام (صور)

شيع عصر اليوم الجمعة جثمان المطربة اللبنانية الراحلة نجاح سلام إلى مثواه الأخير وسط حضور العديد من جمهورها ومحبيها والمسؤولين اللبنانيين.

وشهدت جنازة الفنانة نجاح سلام ودفن جثمانها لحظات مؤثرة أثناء توديع الجثمان في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة بمنطقة حرج بيروت في مشهد حزين لرحيل واحدة من أشهر المطربين اللبنانيين، وحرص عدد من محبيها على اصطحاب إكليل من الورود عليه صورتها خلال مراسم تشييع جنازتها.

وحضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان كل من شقيقة الراحلة نجاح سلام والتي انهارت من البكاء في مشهد مؤثر اثناء توديع الجثمان لمثواه الأخير، ونعمة بدوي نقيب الممثلين اللبنانيين والفنان سعد حمدان والفنان معين شريف، والفنان عاطف العلم.

ورحلت عن عالمنا المطربة نجاح سلام أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض، وكتبت أسرة الراحلة في بيانٍ صحفي: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى، ننعى إليكم وفاة الفنانة القديرة الحاجة نجاح محيي الدين سلام أرملة الفنان القدير المرحوم سلمان محمد سعد".

وتابع البيان: "يصلّى على جثمانها الطاهر يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة - حرج بيروت".

يذكر أن نجاح سلام ممثلة ومطربة لبنانية مولودة فى بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتي لبنان وأبيها هو الملحن وعازف العود محيي الدين سلام، وأخيها الصحفي عبدالرحمن سلام، تزوجت من أستاذ جامعي هو سلمان سعد، وفي عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه.

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