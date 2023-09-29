الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف للجيش السودانى ضد "الدعم السريع" بأم درمان

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن تطورات الأوضاع في السودان والاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

وعن صد الجيش السوداني لهجوم ميليشيا الدعم السريع، قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن يوم أمس شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في أم درمان القديمة، مشيرًا إلى أن تلك الاشتباكات عدة أحياء.

ميليشيا الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

وأضاف الجندي أن تلك الاشتباكات استمرت لمدة ساعتين، وشهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران، موضحًا أن قوات الجيش كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتابع: "قوات الدعم السريع ظلت تشن هجمات متفرقة في أحياء مدينة أم درمان والخرطوم بحري، لكن قوات الجيش تصدت لتلك الهجمات".

كما أشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع استهلكت كثيرًا من قواتها في تلك الهجمات خاصة أنها هي من تبادر بالهجوم في أحياء أم درمان القديمة.

الجيش السوداني الدعم السريع السودان القاهرة الإخبارية اشتباكات السودان أم درمان الخرطوم

مواد متعلقة

اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بالخرطوم

باحث سودانى: ميليشيا الدعم السريع ليس لديها أهداف عسكرية بل هى عصابات

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى