"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف للجيش السودانى ضد "الدعم السريع" بأم درمان

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن تطورات الأوضاع في السودان والاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

وعن صد الجيش السوداني لهجوم ميليشيا الدعم السريع، قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن يوم أمس شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في أم درمان القديمة، مشيرًا إلى أن تلك الاشتباكات عدة أحياء.

ميليشيا الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

وأضاف الجندي أن تلك الاشتباكات استمرت لمدة ساعتين، وشهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران، موضحًا أن قوات الجيش كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتابع: "قوات الدعم السريع ظلت تشن هجمات متفرقة في أحياء مدينة أم درمان والخرطوم بحري، لكن قوات الجيش تصدت لتلك الهجمات".

كما أشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع استهلكت كثيرًا من قواتها في تلك الهجمات خاصة أنها هي من تبادر بالهجوم في أحياء أم درمان القديمة.