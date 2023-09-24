باحث سودانى: ميليشيا الدعم السريع ليس لديها أهداف عسكرية بل هى عصابات

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، إن ميليشيا الدعم السريع ليس لديها أهداف عسكرية محددة تريد تحقيقها، بل هي مجرد عصابات.

وأضاف الباحث السياسي السوداني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع عبارة عن جماعات وعصابات إرهابية تقوم بأعمال السرقة والنهب فقط، موضحًا أنه في الوقت الحالي ليس هناك معارك بين طرفين.

مجدى عبدالعزيز: القوات المسلحة السودانية تقوم بدورها فى الحفاظ على أمن واستقرار السودان

كما أكد أن القوات المسلحة السودانية تقوم بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار السودان في مواجهة تلك العصابات الإرهابية.

وأشار إلى أنه بعد فشل الميليشيا المتمردة في اختطاف السلطة في 15 أبريل دخلت إلى السودان مجموعة من المرتزقة والعصابات التي ليس لها أهداف عسكرية، لكن الهدف الوحيد لها هو النهب والسلب والقتل، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية تعمل على حماية المواطنين من خطر هذه العصابات الإرهابية.