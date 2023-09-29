موعد عودة محمود الخطيب من رحلة العلاج بفرنسا

تواصل محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلي، مع الإدارة التنفيذية للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالقلعة الحمراء، مؤكدا أنه سيعود للقاهرة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوير، بعد الانتهاء من فترة علاجية حاليا بأحد مستشفيات فرنسا.

ومن المقرر أن يحدد الخطيب عقب عودته موعدًا نهائيًا للمؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مشروع استاد النادى بالشيخ زايد.

كان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي والمتواجد حاليًا بفرنسا، يخضع في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار «نوبة» الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا، وتسببت في سقوطه وجرح قطعي بالرأس.

جاء ذلك بعدما عرض رئيس الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن وكذلك الرقبة لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف العام نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.

عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة وموعد عودته للقاهرة.

وبالرغم من الظروف الصحية لبى، أمس، الكابتن محمود الخطيب دعوة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، والذي حرص على التواصل والسؤال على حالة رئيس الأهلي الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سان جورج الإثيوبي

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.