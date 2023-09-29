الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي لويجي مونزا الكاهن والمؤسس
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بذكرى الطوباوي لويجي مونزا الكاهن والمؤسس.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولد لويجي مونزا في 22 يونيو 1898م في سيسلاغو، في مقاطعة فاريزي وأبرشية ميلانو،كان والديه، جوزيبي ولويجيا، مزارعين.
- كان لديهم ستة أطفال: لويجي كان قبل الأخير. وكانت ثروتهم الوحيدة تتكون من العمل والشجاعة والإيمان. عند ولادته، بدا لويجي ضعيفًا جدًا، لذلك تم تعميده بعد ساعات قليلة من ولادته، في كنيسة سانتا ماريا أسونتا في مدينته، ونال سر التثبيت في 23 يوليو 1899م من قبل رئيس أساقفة ميلانو، الكاردينال أندريا كارلو فيراري، في عام 1904 التحق بالصف الأول.
- في شهر مايو من العام التالي، قام بالمناولة الأولى. فكان يذهب الى الكنيسة صباحاً لحضور القداس الإلهي، والتناول من القربان المقدس.
- توقف عن الذهاب إلى المدرسة في الصف الثالث: ثم بدأ العمل كعامل في لف الخيوط وكصبي صانع أحذية، لكنه في هذه الأثناء كان يدرس بمفرده.
- بدأ لويجي الدراسة في الإكليريكية في 1 أكتوبر 1916، لكنه اضطر إلى توقف تعليمه في مناسبتين: ليشهد اللحظات الأخيرة لوالده في الحياة، في 16 يناير 1917، وللخدمة في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى، لكنه أصيب.
- بعد خروجه من المستشفى، استأنف لويجي دراسته، أنهى دراسته الثانوية في كلية رئيس الأساقفة في سارونو، ثم انتقل إلى كلية روتوندي في أول عامين من دراسة اللاهوت، ثم واصل دراسته اللاهوتية في مدرسة كورسو فينيسيا في ميلانو.
- في 28 يونيو 1925، تم رسامته شماسًا رسائلياً، وفي 15 أغسطس التالي شماسًا إنجيلياً، وأخيراً، في 19 سبتمبر 1925، حصل على الرسامة الكهنوتية، وبذلك أصبح كاهنًا في أبرشية ميلانو. كأول التزام رعوي له، تم تكليفه برعاية الشباب في خطابة الرجال في أبرشية فيدانو أولونا.
- في عام 1936 تم إرساله إلى أبرشية سان جيوفاني ألا كاستانيا في ليكو، حيث كان "كاهنًا حسب قلب الله" وكاهن رعية يحظى بشعبية كبيرة. لقد أثبت دائمًا أنه متاح وقريب من الفقراء والمرضي والذين يعانون من الاضطهاد والقمع. خلال الحرب العالمية الثانية بذل قصارى جهده من أجل أبناء رعيته المنخرطين في الجبهة. بعيدًا عن التدخل في السياسة، قام بإخفاء العديد من المناصرين وأنقذهم.
- في مايو 1933، عندما كان لا يزال في سارونو، التقى دون لويجي بسيدتين شابتين، كلارا كوتشي وتيريزا بيتيري، تعملان في الخدمة الرسولية. بدأت مع رفاق آخرين منذ عام 1936 في تشكيل جمعية باسم " عائلتنا"؛ لنشر المحبة في المجتمع عبر مساعدة المعوقين والأطفال الذين يعانون من مشاكل عائلية.
- وبهذه الطريقة، بعد تعليمهم بأفضل التقنيات الطبية والعلمية والتربوية، يمكنهم الاندماج في المجتمع بأفضل ما لديهم من قدرات. بعد نشر القواعد الأولى التي نظمت المعاهد العلمانية، طلب دون لويجي اعتراف الكرسي الرسولي بالجمعية التي أسسها في 20 ديسمبر 1949م، حصل رسل المحبة الصغار، هذا هو الاسم الذي تم اختياره، على الموافقة النهائية.
- اهتم المؤسس شخصياً بتدريب النساء المكرسات، دون أن يقصر في واجباته ككاهن الرعية، في 25 أغسطس 1954، عانى دون لويجي من بعض الأمراض التي ترجع إلى مشاكل في الجهاز الهضمي
- بعد ظهر يوم 28 أغسطس، أخبر زايرا سبريفيكو الرئيس العام لجماعة الرسل الصغار الرهبانية، بأنه يعاني أيضا من آلم في ذراعه اليسرى، ففي اليوم الثالث بعد الكشف عليه اكتشف الأطباء بأنه يعاني من مرض خطير في القلب، ولذلك لا يوجد شي يستطيعوا القيام به.
- وفي 8 سبتمبر أصيب بنوبة قلبية جديدة، وفقد النطق بسببها، لقد أوضح من خلال الإشارات أنه يريد أن ينال مسحة المرضى. في 29 سبتمبر 1954، توفي بصمت.
- تم نقل رفاته، التي دُفنت في البداية في مقبرة سان جيوفاني في ليكو، في 10 نوفمبر 1968 إلى كنيسة مقر “لا نوسترا فاميليا” في بونتي لامبرو. في 30 أبريل 2006، أقيمت مراسم التطويب في كاتدرائية ميلانو، برئاسة الكاردينال رئيس الأساقفة ديونيجي. تيتامانزي.