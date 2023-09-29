سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر"صخرة الأمن والاستقرار" فى المنطقة

وصفت سفيرة قبرص بالقاهرة بولي إيوانو، مصر بأنها "صخرة الاستقرار والأمن" في المنطقة، مضيفة أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان .

ووصفت إيوانو، العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا على المستوى السياسى بأنها "وطيدة وتاريخية وقوية" وشهدت طفرة وتطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى وجود آليات للتعاون والحوار السياسي، فضلًا عن مواقف الدعم المتبادلة بين الحانبين فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأعربت سفيرة قبرص عن الشكر لمصر لدعمها المستمر لقبرص فى مواجهة التهديدات التي تجابهها في أراضيها ومياهها.

وأكدت على التنسيق السياسي بين البلدين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيرة إلى اللقاء الذى جمع قبل أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره القبرصي أيوانيس كاسوليديس، في إطار التنسيق المستمر واللقاءات المتواصلة على المستوى الوزارى.

عقد القمة الثلاثية التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان

وأضافت أنه تم بنيويورك كذلك عقد اجتماع وزاري لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان في إطار التنسيق الوثيق بين البلدان الثلاثة حيال القضايا المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر إزاء التطورات بالمنطقة والعالم وبحث سبل مواجهة التحديات المشتركة.

وكشفت سفيرة قبرص عن أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان قريبا، مضيفة أنه جار تحديد الموعد وسيتم ذلك خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستعقد خلال الفترة المقبلة.

وحول أهمية التعاون الثلاثي في تحقيق الاستقرار بمنطقة المتوسط، أوضحت السفيرة أن قبرص تسعى دائما إلى تقوية هذه الآلية من أجل التنسيق المشترك والعمل على حل الأزمات في المنطقة التي تشهد العديد من الأزمات التي يجب التعاون من أجل معالجتها.

وفيما يخص الزيارات المتبادلة، كشفت السفيرة القبرصية عن أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، حيث يتم الإعداد لزيارة وزير الخارجية إلى قبرص وكذلك رئيس البرلمان المصري، كما يتم الترتيب لانعقاد القمة الثلاثية بالإضافة إلى الإعداد لقاءات حكومية بين مسئولى البلدين فى إطار الآليات الثنائية.

وبالنسبة للتعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص.. أكدت الرغبة المشتركة فى دفع التعاون الاقتصادي على ضوء ما تتمتع به البلدان من امكانيات.. مشيرة الى أن قبرص قامت بتعيين مستشار تجاري من أجل العمل على تدعيم العلاقات التجارية، كما يتم الإعداد لمنتدى لرجال الأعمال من الجانبين لتعزيز التعاون فى مجالى التجارة والاستثمار فضلا عن الاتصالات بين المؤسسات المعنية بالاستثمار فى البلدين.

وأشارت إلى وجود عدد من الاستثمارات القبرصية في مصر في العديد من المجالات وكذلك مشروع ضخم لرجل أعمال مصري في مدينة الينابا بقبرص.

وحول فرص زيادة تدفقات السائحين بين البلدين ولا سيما وأنهما يتمتعان بالعديد من المقاصد... قالت إن السياحة حاضرة في كل اللقاءات الثنائية بين البلدين وفي هذا الإطار نسعى إلى سبل إقامة خط ملاحي يربط بين مصر وقبرص مما سيسهم في زيادة أعداد السائحين.

وأشادت السفيرة بالجهود التي تقوم بها مصر حاليا لتشجيع السياحة من خلال التوسع في خطوط الطيران مع العديد من الدول فضلا عن تطوير البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط... وصفت السفيرة القبرصية مصر بأنها "صخرة الأمن والاستقرار" في المنطقة، مشيرة إلى أن قبرص التي عانت على مدار تاريخها من الغزاة بسبب موقعها الجغرافي المتميز تتفهم معنى الاستقرار وتقدر عاليا الدور الكبير الذي تقوم به مصر بالنسبة للاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن الفترة التي شهدتها مصر من عدم استقرار كانت أكبر دليلا للعالم على أهمية هذا الدور، معربة عن سعادة بلادها بأن مصر سرعان ما استعادت استقرارها وأصبحت اليوم مرة أخرى "ركيزة الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وقالت السفيرة لانوو إنه على الرغم من الأزمات التي تشهدها المنطقة على ضوء التطورات في ليبيا والسودان واستمرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلا أن مصر هي المنطقة العازلة والحصن المانع لهذه المشكلات والتي تمنع من انتقالها إلى بلدان أخرى في العالم.

وأوضحت أن مصر تتحمل العبء الكبير من عواقب هذه الأزمات ونرى أنه لا بد أن تتحمل دول العالم مسئولياتها وأن تدعم مصر في هذا الإطار.

وأشادت السفيرة القبرصية في هذا الصدد باستقبال مصر لعدد كبير من اللاجئين والنازحين الذين تركوا بلدانهم بسبب الأزمات لا سيما أن القاهرة توفر لهم الاندماج بالمجتمع، بالإضافة إلى خدمات التعليم والعمل والصحة التي توفرها للمواطن المصري وذلك على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات، مشيرة إلى أن بلادها تواجه أيضا أزمة تدفق اللاجئين وغالبيتهم من السوريين ولذا تدعو قبرص إلى ضرورة حل القضية السورية وضمان استقرار سوريا لضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم.