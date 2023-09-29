حفل "الأساتذة 2" على "الحياة" الليلة

تنقل قناة الحياة، اليوم الجمعة، حفل "الأساتذة 2" الذى يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعه الفريد.

مشروع الأساتذة خطوة لتحديث التراث الموسيقى

مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة؛ لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

مدحت صالح أحيا الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبدالحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".