الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمر كمال ومحمد شاهين فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالمنوفية

الفنانين الحاضرين
الفنانين الحاضرين

يشارك عمر كمال، ومحمد شاهين، ومسلم في احتفالات، محافظة المنوفية بنصر أكتوبر في الذكرى الخمسين، وذلك يوم الإثنين المقبل الساعة الخامسة في شارع الاستاد بشبين الكوم، وذلك بمشاركة جموع المواطنين من أحزاب وتحالف  العمل الأهلي والتنموي ومواطنين من أهالي المنوفية. 

50 عامًا على انتصارات أكتوبر 

ويعد الحفل الذي تنظمه المنوفية هو الأضخم لاحتفالات أكتوبر الذي تشهده المحافظة في تلك الذكرى على مدار السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يكون الدخول مجانيًا بشكل كامل، كما سيحمل الحفل العديد من المفاجآت الأخرى بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى النصر.

ومن المقرر أن يفتح متحف السادات، أبوابه أمام الزوار مجانًا في ذكرى انتصارات أكتوبر التي تصادف استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، ويحتوي المتحف على العديد من مقتنيات الرئيس الراحل والموجود في قرية ميت أبوالكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

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