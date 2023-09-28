حملة مواطن لدعم الرئيس السيسي في ضيافة "الطريق" (صور)

استضاف مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، الخميس، حملة "مواطن" لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

جاء ذلك خلال انطلاق الجلسة الحوارية الأولى بجريدة "الطريق" مع حملة "مواطن" لدعم الرئيس السيسي في مقر حزب أبناء مصر برئاسة مدحت بركات في وجود عدد من الحضور حيث أدارت النقاش د.رحاب غزالة أمين عام المرأة في حزب أبناء مصر، والكاتب الصحفي محمد سويد، والضيوف محمد فاروق، المنسق العام لحملة "مواطن" لدعم الرئيس السيسي وعادل جابر، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع الأردن، وايرين هنري من الكوادر الشبابية في الحملة، إضافة إلى أحمد الليموني.

ورحب مدحت بركات بمسؤولي حملة "مواطن" وبالجهد المبذول من القائمين عليها سواء في الداخل أو الخارج، موضحًا أن هناك العديد من الانجازات الضخمة التي تمت على أرض الواقع على مدار الـ10 سنوات الماضية التي يستحق الرئيس السيسي أن يُكمل المشوار في بناء الجمهورية الجديدة.