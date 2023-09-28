الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسار إجباري يطرح "آسف" في ختام ألبوم نص الحاجات

مسار اجباري
مسار اجباري

طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان "آسف" وهى من كلمات محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.

طرحت "مسار إجباري" أغنية آسف ختامًا لألبوم " نص الحاجات" الذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهم: "نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".

من جهة أخرى، تستعد فرقة "مسار إجباري"  لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر المقبل، في "زد بارك" وكانت الفرقة أحيت الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023، ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.

مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما أبرز أغانيها "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم" "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".

وهى فرقة غنائية مصرية تأسست في عام 2004، بدأت من الإسكندرية، تقدم الفرقة موسيقى تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، تأسست على يد 5 موسيقيين، هم: «هاني الدقاق، وهو الصوت الرئيسي ويعزف الجيتار، وأيمن مسعود ويعزف كيبورد، وأحمد حافظ عازف باص، وأيضًا محمود صيام عازف جيتار، وتامر عطا الله عازف درامز".. تقول كلمات أغنية "آسف":..

آسف لكل اللي اعتزلته.. كل متعشم خذلته
كل باب مفتوح قفلته من غير كلام.. آسف لقلة الاهتمام
برضه آسف ع الزيادة.. آسف إني مشيت أوام
و إني مش مصدر سعادة.. آسف إني مفيش إعادة
إني أصلح حاجة بينا.. آسف إني عندي عادة
بنسى لو كان إيه ما بيننا.. آسف عشان كل امتحان أنا كنت بسقط
آسف إني لسه بغلط

الله يجازي الليل.. والقعدة وحديا
و يجازي خط الميل.. على شيء ماهوش ليا
و يجازي لف الكيف.. ويجازي إمتى وكيف
و يجازي كم الزيف.. ويجازي خطاويا

كل حته فيها حته.. لينا فيها في بعض شيء
كل بصه ما بينا  ماسكه.. كل إيد ماسكه في طريق
كل تكميلة كلام.. كل حاساك مش تمام
كل مرة نقول سلام.. مايكونش ده بحق وحقيق

كل فاكرة في كل ذكرى.. كل كلمة مقولتهاش
كل مرة أنا قولت بكرة.. بكرة ييجي محسهاش
كل مرة لنفسي أقول.. حب ولا ده كان فضول
كل آسف جت في دول.. جت عشان محسبتهاش

نص الحاجات وغناء ديجيتال ساوند يوتيوب أسف ألبوم

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