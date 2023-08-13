العالم علمين.. حفل مسار إجباري وكايروكي الأعلى في مؤشرات البحث (تحليل بيانات)

حقق مهرجان العلمين الترفيهي نجاحا غير مسبوق منذ انطلاقه في 13 يوليو الماضي بعدد كبير من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية التي تستمر طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويقام المهرجان في مدينة العلمين التي تضاهي كبرى الدول السياحية العالمية، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة إقامة حفلات غنائية لـ مسار اجباري وكايروكي.

وخلال الأيام الماضية أشعل عدد من نجوم الفن مهرجان العلمين بالساحل الشمالي، ومنهم حفل مسلم ورضا البحراوي، فضلًا عن فعاليات ومؤتمرات مهرجان العلمين.

وبعد نجاح حفل كلا من مسلم ورضا البحراوي، نشر الأخير عدد من الصور والفيديوهات له خلال الحفل عبر حسابه على "فيس بوك" وسط تفاعل كبير من الجمهور، معلقًا عليها: "حلم من أحلامي اتحقق في مهرجان العلمين الجديدة شكرًا لجمهور مصر العظيم على الحب والدعم وانبسطت جدًا بوجودي معاكم".

ومنذ الإعلان عن إطلاق مهرجان العلمين في يوم 13 يوليو، تفاعل الكثير وتصدر المهرجان محركات البحث المختلفة في غضون ساعات قليلة.

وتصدرت فعاليات العلمين الترند وكان البحث عن تذاكر العلمين هي الكلمات الأكثر بحثًا، خلال الأيام القليلة الماضية حيث تم البحث عنه بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة على مستوى الجمهورية.

وحتى الآن تصدرت محافظة مطروح رأس المحافظات الأكثر بحثًا واهتمامًا بالمهرجان، وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ومن ثم جاءت محافظة الاسكندرية وتلتها البحيرة، وفق أداة جوجل تريند

وتستمر فعاليات المهرجان بحفلات نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مهرجان العلمين: