نقابة الأطباء السودانيين: نحو 5 آلاف مصاب بحمى الضنك بولاية البحر الأحمر

أعلنت نقابة الأطباء السودانيين في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن عدد المصابين بحمى الضنك بولاية البحر الأحمر بين 3 و 5 آلاف، وفق قناة العربية الإخبارية.

وخلال الفترة الماضية، قالت نقابة الأطباء السودانيين، إن "المئات" من مرضى حمى الضنك لقوا حتفهم في شرق البلاد، ووصفت تفشي المرض بأنه "أزمة صحية"، ولم تحدد إطارًا زمنيًا لحالات الوفاة لكنها قالت إن معظم المستشفيات في القضارف اكتظت بالمرضى.

وفي الوقت نفسه، دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات أو ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 13000 منزل في سبع مقاطعات في جميع أنحاء السودان منذ يوليو، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن أكثر من 72 ألف شخص تضرروا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أنه على الرغم من أن الفقر والصراع لا يزالان محركين دائمين لمرض الكوليرا في جميع أنحاء العالم، إلا أن المزيد من العواصف القوية والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ تؤدي أيضًا إلى تفشي المرض.

وكان قد تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان، حيث يحتمي آلاف الأشخاص في مخيمات مزدحمة وسط قتال مميت بين جيش البلاد وقوة شبه عسكرية منافسة، حسبما ذكرت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم إدخال 162 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالكوليرا إلى المستشفيات في محافظة القضارف ومناطق أخرى على طول حدود السودان مع إثيوبيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تأكيد 80 حالة إصابة، وتوفي 10 أشخاص بسبب الكوليرا، وهي عدوى بكتيرية مرتبطة بالأغذية أو المياه الملوثة.

وغرق السودان في حالة من الفوضى في منتصف أبريل، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش والمجموعة شبه العسكرية القوية إلى حرب مفتوحة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

مرض الكوليرا والضنك وانتشار الأوبئة



أنشأت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية مركزين لعلاج مرضى الكوليرا إلى جانب فريقين متنقلين في القضارف.

قامت منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتجديد مركز عزل الكوليرا في مستشفى القضارف التعليمي، وهو المرفق الطبي الرئيسي في المحافظة.

وتفشي الكوليرا وحمى الضنك أمر شائع في السودان الفقير، وخلف المرض ما لا يقل عن 700 قتيل ومرض حوالي 22000 في أقل من شهرين خلال آخر تفشي كبير في البلاد في عام 2017.



وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك في جميع أنحاء السودان، معظمها في المراكز الحضرية في القضارف. تنجم حمى الضنك عن فيروس حمى الضنك الذي ينتقل إلى البشر عن طريق لدغة البعوض المصاب.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن الرقم المذكور هو "قمة جبل الجليد" لأن العدد الفعلي أعلى بكثير، بالنظر إلى أن معظم المرضى يعتمدون على العلاجات المنزلية وغالباً لا يذهبون إلى المستشفيات.



لقد حول الصراع في السودان الخرطوم وغيرها من المناطق الحضرية إلى ساحات قتال، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية ونظام الرعاية الصحية المتضرر بالفعل ودون الأساسيات، أغلقت العديد من المستشفيات والمرافق الطبية أبوابها.